Preis für mehr Menschlichkeit Die sächsische Jugendstiftung zeichnet junge Menschen aus, die sich engagieren. Der Landkreis geht dabei leer aus.

Mit einem Preis würdigt die Sächsische Jugendstiftung junge Leute zwischen 12 und 27 Jahren, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Zum zweiten Mal in Folge vergibt sie 39 Preise in ganz Sachsen unter dem Motto „Selbstverständlich menschlich.“ In diesem Jahr war der Preis ausschließlich für Initiativen gedacht, die sich in ihrer Arbeit für Flüchtlinge einsetzen. 60 Projekte hatten sich beworben.

Am Sonnabend zeichnete die Stiftung in Pirna acht Initiativen aus Dresden, dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Landkreis Meißen aus. Insgesamt hatten sich aus diesen drei Regionen 14 Initiativen beworben, darunter eine aus Neustadt. Doch sie ging am Ende leer aus. „Die Jury hat sich bei allen Entscheidungen schwergetan“, sagt Andrea Büttner, die Geschäftsführerin der Jugendstiftung. „Es ist schwer, das Engagement von jungen Menschen zu bewerten.“ Deshalb sollten sich im Pirnaer Jugendtreff Hanno alle Bewerber mit ihren Projekten vorstellen. „Der Austausch der Ehrenamtlichen ist uns sehr wichtig“, sagt Andrea Büttner.

Über das Preisgeld von je 500 Euro können sich sieben Initiativen aus Dresden und eine aus Riesa freuen. „Das Geld ist nicht zweckgebunden, die meisten verwenden es aber für ihre Projekte“, sagt Andrea Büttner.

Unter den Preisträgern sind Initiativen, die sich beim gemeinschaftlichen Kochen, bei Fußballturnieren, bei Handwerks- oder Sportkursen mit Flüchtlingen auseinandersetzen. Immer geht es den jungen Deutschen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit darum, Flüchtlinge besser kennenzulernen und sie in ihrem Leben hierzulande zu unterstützen. Das Preisgeld in Höhe von fast 20 000 Euro stammt vom sächsischen Integrationsministerium und der Stiftung Demokratische Jugend. Ob es auch im kommenden Jahr Geld für den Preis gibt, ist laut Sächsischer Jugendstiftung noch offen.

