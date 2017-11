Preis für Güterbahnhof-Pläne Die 10 000 Euro dienen nun auch der Umgestaltung der alten Anlagen in Görlitz. Es gibt auch eine neue Idee.

Blick auf den früheren Güterbahnhof an der Bahnhofstraße. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Mit einem dritten Preis und 10000 Euro Preisgeld kehrte die Stadt Görlitz am Mittwoch von der Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs „Ab in die Mitte!“ zurück. Zu den weiteren Preisträgern, die in Plauen im Beisein des sächsischen Innenministers Ulbig gekürt wurden, gehörten Vorhaben in Rodewisch, Lugau und Radeberg. In diesem Jahr hatten sich 21 Projekte beworben, elf von ihnen erhielten einen Preis.

Görlitz hatte sich mit der Umgestaltung des Güterbahnhofs beworben. Der Güterschuppen soll künftig durch die Waldorfschule genutzt werden, aus ehemaligen Ladestraßen und Gleisanlagen soll im Zuge des Brautwiesenbogens ein Park entstehen. Als neues Element findet sich in den Plänen nun ein temporäres Werkstatt-Camp in einem Teil des Güterbahnhofs. Wie die Stadt mitteilt, sollen sich hier Interessenten finden, die altes Handwerk neu betreiben wollen. Das Camp sammelt Selbstständige auf Raumsuche, Neugründer auf Geldsuche oder Handwerker die Maschinen gemeinsam nutzen möchten. Planungen dazu starten in den nächsten Wochen. (SZ)

