Preis für Ferienpass bleibt stabil Das Vorteilspaket für Schüler der Region soll es auch 2018 geben. Mit besserer Werbung.

In diesem Jahr wurden 333 Ferienpässe verkauft. © PR

500 Ferienpässe für die Sommerferien wurden in diesem Jahr gedruckt. Verkauft wurden nur 333. Das heißt, 167 Pässe blieben ungenutzt. Ein unbefriedigendes Ergebnis. Denn Unternehmen, Geschäftsleute und Institutionen der Region unterstützen die Initiative der Stadt Bischofswerda und ermöglichen so Schülern Ferienangebote zum kleinen Preis – vom kostenlosen Bad-Eintritt über Rabatt für die Eiskugel bis zu Kreativ- und Aktivkursen.

Auch im kommenden Jahr wird es den Ferienpass geben, teilte die Stadtverwaltung mit. Am Preis soll sich nichts ändern. Verkauft wurde der Pass in diesem Jahr für fünf Euro. „Wir werden den Ferienpass noch früher und intensiver bewerben und näher an die Eltern herantreten, um die langjährig angestrebte Grenze von 500 Ferienpässen zu erreichen“, sagte Madlen Raupach vom Stadtmarketing. Zudem gebe es bereits neue Ideen, um den Ferienpass noch attraktiver zu machen. Ein großer Dank gelte den Partnern und Sponsoren der Aktion, sagte Madlen Raupach. (SZ)

