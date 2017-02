Preis für die blaue Tangente Der Uhrenhersteller Nomos Glashütte schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Er holt einen wichtigen Designpreis.

Designexperten finden die Tangente neomatik nachtblau sehr gut. © PR

Für die Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte beginnt das Jahr mit einer richtig guten Nachricht. Zum sechsten Mal in Folge hat die Firma den begehrten Designpreis iF Design Award erhalten – diesmal für Modell Tangente neomatik nachtblau. „Damit wird die Marke einmal mehr für ihr herausragendes Produktdesign ausgezeichnet“, sagt Unternehmenssprecherin Jasmin Denk.

Der neue Zeitmesser der extraflachen Nomos-Automatikserie neomatik wurde von der hochkarätig besetzten Jury unter mehr als 5 500 Produkten aus 59 Ländern ausgewählt. Das ist besonders erfreulich für den Uhrenhersteller. Denn das Modell wurde erst im Oktober vorgestellt. Dieses konnte innerhalb kurzer Zeit zwei wichtige Preise holen. Bereits im Herbst gewann die Uhr den Chrono Award Österreich. Nomos-Kreativchefin Judith Borowski ist mehr als zufrieden: „Denn Tangente nachtblau ist zwar neu, der Entwurf jedoch, der diesem Modell zugrunde liegt, feiert in diesem Jahr schon seinen 25. Geburtstag.“

In der nachtblauen Version und mit dem flachen Automatikkaliber DUW 3001 sei Tangente vielleicht sogar „noch eine Sekunde schöner“ geworden. Der iF Award wird von der Hannoveraner Firma iF International Forum Design vergeben. Der Preis ist neben dem Good Design Award einer der wichtigsten Designpreise. 2016 wurde damit das Nomos-Modell Minimatik damit ausgezeichnet, 2015 erhielt das Modell Metro die begehrte Auszeichnung. In den Jahren zuvor ging der Preis an Ahoi (2014), an Tangomat GMT Plus (2013) und Zürich (2012). (SZ/mb)

