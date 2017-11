Preis für besondere Leistungen Die Kita Sonnenschein ist immer beim Tanzfest dabei. Für Kitas und Schulen ist der Wettbewerb eine besondere Herausforderung.

Annegret Glauch (l.) und Luisa Niekrawietz (r.) von der Kita Sonnenschein richten Jolina Burkhardt, Hannah Andrä und die anderen kleinen Tänzerinnen für den Wettbewerb her. © André Braun

Am Samstag wurden die Besucher der Döbelner Stadtsporthalle wieder Zeuge einer bunten und energiegeladenen Veranstaltung. Beim 26. Tanzfest tanzten 49 Gruppen aus 19 Vereinen und Einrichtungen um die Pokale. Die Stadt Döbeln wird dabei vom Döbelner Anzeiger, der Kreissparkasse und den Stadtwerke Döbeln unterstützt.

Die „Sonnenschein-Kids“ öffneten nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern brachten diese mit dem „Super-Duper-Gute-Laune-Song“ als erste Darbietung des Tages in Schwung. Die 5- und 6-Jährigen zeigten in goldenen Kleidchen und mit bunten Pompons, was sie in den letzten Wochen mit Trainerin Luisa Niekrawietz einstudiert hatten. Ebenfalls für den Kindergarten „Sonnenschein“ weckten die 3- und 4-jährigen „Sonnenstrahlen“ Sommergefühle. Beide Gruppen traten in der jüngsten Startgruppe an, in der sie zum ersten Mal einzige Kindereinrichtung waren und gegen vier Vereine antraten.

Die Sieger zurück 1 von 7 weiter 4 bis 6 Jahre: 1. Live-Kids, Tanzstudio Live Riesa; 2. Teeny Weeny‘s, TSV Kitzscher; 3. Sternschnuppen, WelWel Döbeln 7 bis 9 Jahre: 1. Blickfang, Tanzperlen Waldheim; 2. Glühwürmchen, Döbelner Dance Company; 3. Live Minis, Tanzstudio Live Riesa. Bauchtanz bis 15 Jahre: 1. Latifaas Orient Girls, Latifaa Bauchtanz Lpz.; 2. Orient Princess, Latifaa; 3. Orient Sternchen, W.-Hauff-GS Leipzig 10 bis 12 Jahre: 1. Live Rookies, Tanzstu. Live Riesa; 2. Rock Smileys, WelWel Döbeln; 3. Miteinander, Tanzperlen Waldheim 13 bis 15 Jahre: 1. Live-Juniors, Tanzstu. Live Riesa; 2. Taktgefühl, Tanzperlen; 3. Skip, KJSC Döbeln 16 bis 18 Jahre: 1. Confident Girls, WelWel; 2. Emotions, KJSC; 3. Unique, KJSC ab 19 Jahre: 1. Ohne Worte, Tanzperlen; 2. Live-Dancer, Tanzst. Live Riesa, Akzep.Tanz, KJSC Döbeln.

Auch wenn es ein Wettbewerb ist, steht für die Tanzlehrerin Niekrawietz weniger das Gewinnen im Vordergrund, sondern viel mehr die Freude an Bewegung. Seit 2014 arbeitet sie als Erzieherin in der Kita „Sonnenschein“, in dessen Alltag sie Kinderdisko und andere Tanz- und Bewegungseinheiten integriert. Vor anderthalb Jahren übernahm sie schließlich die aus 20 Kindern bestehende Tanzgruppe, die sie seitdem wöchentlich betreut. „Es ist wunderschön zu beobachten, wie die Kleinen lächeln, wenn nach dem zweiten oder dritten Mal die Tanzschritte sitzen“, resümierte Luisa Niekrawietz.

Nach weiteren Auftritten von Gruppen in gestreiften Strumpfhosen, mit gefederten Kostümen, buntbemalten Gesichtern und in kreativen Kulissen trat Juryvorsitzende Evelyn Iwanow für die Siegerehrung auf die Bühne. Mit ihr bilden Cathrin Orzschig, Franziska Kopp, Janet Reichardt, Mathias Buckl und Maud Butter die Jury. Einige sind schon seit über zehn Jahren in der Jury. Sie achten darauf, wie die Musik in Bewegung umgesetzt wird. Im Detail werden für Synchronität, Rhythmusgefühl und die Technik Punkte vergeben. Dabei achten die Profis auf die Körperhaltung, Koordination, Ausführung von Drehungen und die Choreographie.

Zu einem vorderen Platz reichte es für die Knirpse der Kita Sonnenschein zwar nicht. Aber wegen der besonderen Herausforderungen, jährlich mit neuen Kindern an Choreographien zu arbeiten und beim Tanzfest aufzutreten, bekam die Kita in Vertretung für alle Kindergärten den Sonderpreis für die tänzerische Leistung, welchen sie vor allem den Erziehern zusprach.

