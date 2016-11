Preis der Volksbank für Dachtheater Der im Weißeritzgymnasium tätige Verein wurde am Montag in Dippoldiswalde ausgezeichnet. Mit lobenden Worten und Geld.

Das Dachtheater am Weißeritzgymnasium Freital ist der diesjährige Träger des „Preises für Finanzielle Bildung“ der Dresdner Volksbank Raiffeisenbank. Die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung nahm Vereinsvorsitzender Martin Rülke, der auch Stadtrat für die CDU in Freital ist, am Montag bei der Regionalveranstaltung der Bank in Dippoldiswalde entgegen. „Das Geld können wir für eine organisatorische Neuausrichtung des Dachtheaters gut gebrauchen“, sagte er auf Nachfrage der SZ.

Der Preis wurde von der Ratenkreditsparte easyCredit der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken zum sechsten Mal verliehen. Nicht nur ans Dachtheater Freital: Wie Pressesprecher Dieter Hoefer mitteilt, haben in diesem Jahr 563 Genossenschaftsbanken in Deutschland und Österreich insgesamt 1,4 Millionen Euro an Fördergeldern für regionale Bildungsprojekte zur Verfügung gestellt. Das Dachtheater wurde vor allem wegen seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgewählt.

