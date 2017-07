Predigtreihe in der Sommerzeit In der Ferienzeit bietet die Bergkirche in Kipsdorf besondere Gottesdienste an. Wer sind die Sommerprediger?

Der Kurort lädt zu einer Predigtreihe ein. © Egbert Kamprath

Bischöfe, Professoren und Superintendenten werden in den kommenden Wochen in der Bergkirche Kipsdorf predigen. In der Ferienzeit laden die Organisatoren aus der Gemeinde immer Prediger ein, die in der evangelischen Kirche eine besondere Stellung innehaben oder hatten. Zu diesen Gottesdiensten immer am Sonntagnachmittag spielen auch verschiedene Kirchenmusiker die Orgel, wie das evangelische Kirchspiel Dippoldiswalde-Schmiedeberg informierte. 2007 ist der Kipsdorfer Predigtsommer ins Leben gerufen worden.

Dieses Jahr macht am 16. Juli der ehemalige Landesbischof von Thüringen, Roland Hofmann, als Prediger den Anfang. Dazu spielt Norbert Arendt aus Radebeul Orgel. Am 23. Juli predigt Professor Jürgen Ziemer aus Leipzig, und Udo Löser gestaltet den Gottesdienst musikalisch.

Reiner Rinne, der ehemalige Superintendent des Kirchenbezirks Schaumburg-Lippe ist am 30. Juli zu Gast. Dann spielt Almut Reichel, die Glashütter Kantorin, die Orgel. Reiner Rinne hat eine traditionelle Beziehung ins Osterzgebirge. Die Kirchenbezirke Schaumburg-Lippe und Dippoldiswalde hatten schon zu DDR-Zeiten eine Partnerschaft gepflegt.

Randi Weber, die ehemalige Leiterin des ökumenischen Informations-Zentrums in Dresden predigt zum Gottesdienst am 6. August, wenn Karl-Heinz Ludwig aus Dresden die Musik beiträgt. Und Gernot Werner, der früher beim diakonischen Amt in Radebeul tätig war, beschließt den diesjährigen Predigtsommer in der Kipsdorfer Bergkirche am 13. August. Mit ihm gestaltet Kirchenmusikdirektor Gunter Brückner den Gottesdienst.

Die Predigtgottesdienste finden in der Bergkirche in Kipsdorf vom 16. Juli bis 13. August jeweils sonntags um 17 Uhr statt.

