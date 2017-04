Praxisumbau mit Denkmal-Auflagen Der Ausbau der Praxis Dr. Mai im Alten Schloss musste lange mit der Behörde besprochen werden. Der Schlosscharakter soll bleiben.

Im Alten Schloss Zabeltitz entsteht derzeit die Erweiterung der kieferorthopädischen Praxis Dr. Mai. © Kristin Richter

Wie bereits berichtet, wird im Alten Schloss Zabeltitz derzeit der frühere Jägersaal im Obergeschoss zum Arztzentrum ausgebaut. Dafür kann Dr. Ronald Mai auch Fördermittel der ländlichen Entwicklung erhalten, allerdings nur für die medizinische Ausstattung, nicht für den Gebäudeumbau. Für den musste sich Bauherr Ronald Mai mit der Unteren Denkmalschutzbehörde im Landkreis abstimmen.

So wurde, wie das Amt auf SZ-Nachfrage mitteilt, zum Beispiel eine neu vorgesehene Innenwand im Plan um einige Zentimeter geändert, so dass die Renaissancearchitektur, die unter anderem durch große Segmentbögen über den Fensternischen der Innenräume gekennzeichnet ist, sichtbar und erlebbar bleibt. Weiter wurden historisch wertvolle Innenputze mit zahlreichen Farbfassungen durch einen Restaurator baubegleitend erfasst bzw. dokumentiert. Und damit so gesichert, dass auch unter einer eventuellen neuen Verkleidung der historische Bestand für die nächsten Generationen erhalten bleibt. „Exemplarisch soll damit dargestellt werden, wie die Denkmalbehörde bemüht ist, unser aller historisches Erbe zu bewahren, bei notwendigen Umbauten die Denkmalsubstanz so schonend wie möglich zu behandeln und ein würdiges, denkmalgerechtes Erscheinungsbild beizubehalten oder wiederherzustellen“, so Antje Hainz von der Landkreisverwaltung. Das Alte Schloss Zabeltitz stammt aus dem 16. Jahrhundert. Der Bau sei noch weitgehend original erhalten, jedoch von der Bauforschung wenig bekannt. Die differenzierte Abstimmung erfolgte zwischen der Stadt als Eigentümer und der Denkmalbehörde.

