Praxistest im Kulturschloss

Nicht nur stimmlich, sondern auch mit Witz und Spielfreude überzeugten Qing Wang (Sopr.) als Gretel und Leonie Nowak (Mezzosop.) als Hänsel. © Klaus-Dieter Brühl

Ein fulminantes Konzert mit „Märchenmusik“ vom Feinsten erlebten die 300 Besucher des Großenhainer Kulturschlosses am Samstagabend. Dafür sorgten nicht nur die Musiker der Elbland Philharmonie, sondern nicht zuletzt Studenten der Dresdner Hochschule für Musik. Denn es wechselten sich nicht nur drei junge Dirigenten am Pult ab, sondern auch die Rollen von Hänsel, Gretel und Sandmann aus Humperdincks legendärer Märchenoper wurden mit Bravour von Studentinnen gesungen. Mit im Publikum der Leiter der Dirigentenklasse an der Dresdner HfM Professor Ekkehard Klemm, der „seine“ dirigierenden Studenten stets im Blick hatte. Die hatten die Stücke mit den Elbland Philharmonikern selbst einstudiert und hatten nun die Aufgabe, die Musik vor Publikum mit dem Orchester darzubieten. „Ich bin froh, dass wir als Hochschule mit unseren Studierenden so mit dem Orchester zusammenarbeiten können. Das ist nicht selbstverständlich, und dafür bin ich dem Orchester sehr dankbar“, so Professor Klemm, der übrigens im nächsten Jahr die Nachfolge von Christian Voss als Chefdirigent bei den Elbland Philharmonikern antreten wird. (kdb)

