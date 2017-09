Praxis im Ärztehaus bleibt leer Wegen angeblich zu hoher Miete scheitert der Plan eines Hausarztes. Der Eigentümer will sich nichts vorwerfen lassen.

Nicht alle Räume im Ärztehaus der WGP auf dem Sonnenstein sind derzeit vermietet. Denn manchmal passen Angebot und Nachfrage nicht zusammen. © Norbert Millauer

Bewegung gibt es im Ärztehaus der Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) auf dem Sonnenstein: Erst vor Kurzem übernahm Zahnarzt Patrick Hebold die Praxis seiner Vorgängerin Hannelore Rädel, die sich aus Altersgründen zur Ruhe gesetzt hat. Eine gute Nachricht. Doch trotz des Neuzugangs werden Stimmen laut, die die generelle Entwicklung des Ärztehauses kritisch sehen. Dazu gehört Karl-Heinz Hennig, der seit 44 Jahren auf dem Sonnenstein wohnt. Er befürchtet einen Ärztemangel. „Einige Ärzte aus dem Haus sind weggezogen, vermutlich, weil die Mieten dort zu hoch sind und die Bedingungen für die Mieter nicht stimmen“, sagt der Rentner. In diesem Zusammenhang betont Hennig, dass es früher drei Allgemeinmediziner in dem Haus gegeben habe. „Jetzt ist es nur noch einer. Bei der hohen Bevölkerungsdichte zu wenig“, sagt Hennig. Seine Forderung ist: Die WGP müsse bessere Rahmenbedingungen für die Mieter im Ärztehaus schaffen und somit die Attraktivität des Gebäudes zum Wohl aller erhöhen.

Dabei gab es einen Interessenten, der eine Hausarztpraxis in dem Gesundheitszentrum an der Straße der Jugend eröffnen wollte. Veit-Peter Veith, Facharzt für innere Medizin mit hausärztlicher Versorgung, hatte die Absicht, sich mit einer Praxis in den leerstehenden Räumen im Erdgeschoss selbstständig zu machen. Ehemals praktizierte hier Kinderärztin Katrin Köhler, die im vergangenen Jahr in das Ärztehaus Am Felsenkeller zog.

Veith arbeitet derzeit als angestellter Arzt im Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum Pirna. Die notwendige Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung für eine Praxiseröffnung lag ihm vor. „Wegen zu hoher Miete in dem Ärztehaus der WGP habe ich dann allerdings doch davon Abstand genommen“, sagt der Mediziner auf SZ-Nachfrage. Nun wird er Anfang 2018 eine Praxis in Dresden eröffnen. Allgemein gibt er zu bedenken: „Wenn der Sonnenstein attraktiv sein soll, dann muss auch eine entsprechende Infrastruktur mit hausärztlicher Versorgung vorhanden sein. Da sollte die WGP längerfristig denken.“

Doch die Wohnungsgesellschaft weist die Vorwürfe scharf zurück. „Es ist nicht die Aufgabe der WGP, die medizinische Versorgung auf dem Sonnenstein zu sichern. Das ist eindeutig die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung“, sagt WGP-Geschäftsführer Jürgen Scheible. Veit-Peter Veith hätte umfassende Umbaumaßnahmen nach individuellen Wünschen von der WGP erwartet. „Allein um diese Sonderwünsche zu realisieren, hätten wir eine hohe fünfstellige Summe investieren müssen“, sagt Scheible. Dementsprechend habe man auch die Miete kalkulieren müssen. „Niemand kann erwarten, dass wir ein Verlustgeschäft machen“, so der WGP-Chef. Überhaupt sei die Praxis, in der ehemals die Kinderärztin arbeitete, die einzige nicht vermietete Einheit in dem gesamten Objekt. Scheible räumt ein, dass es derzeit keinen Interessenten für diese Räumlichkeiten gebe. Um die Zeit zu nutzen, lässt die WGP die Räume sanieren.

Auch eine Sanierung der Außenhülle mit Fassade, Fenstern und Dämmung ist geplant. „Wir haben bereits Fördermittel dafür beantragt, die in der ersten Runde jedoch abgelehnt wurden“, sagt Scheible. Dennoch bleibt die WGP dran und versucht, andere Fördertöpfe anzuzapfen. „Aber das Objekt muss sich selber tragen. Es kann nicht sein, dass unsere Mieter mit ihren Mieten das Ärztehaus subventionieren“, sagt Scheible.

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen stellt in diesem Zusammenhang fest, dass der Versorgungsgrad im hausärztlichen Planungsbereich Pirna bei 98 Prozent liegt. Somit könne man nicht von einer Unterversorgung sprechen, sagt Michael Rabe, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen in Dresden. Spezielle Zahlen für den Sonnenstein gebe es nicht, schränkt er jedoch ein. Nach SZ-Informationen gibt es insgesamt drei Hausarztpraxen auf dem Sonnenstein. Neben drei Zahnärzten beherbergt das WGP-Ärztehaus eine Frauenärztin, einen Hausarzt, ein Dentallabor, eine Logopädie, eine große Physiotherapie und eine Apotheke.

