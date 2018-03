Praxen wegen Grippe und Erkältungen voll Im Landkreis Görlitz sind bei über 300 neuen Patienten Grippeviren nachgewiesen worden – die Zahl liegt deutlich über dem Winter 2016/2017.

Symbolbild. © Maurizio Gambarini/dpa

Görlitz. In der dritten Woche hintereinander sind bei über 300 neuen Patienten im Landkreis Grippeviren nachgewiesen worden. Die Krankenhäuser mussten 40 Menschen stationär aufnehmen. Es bleibt aber bei den drei Grippetoten in dieser Saison im Kreis Görlitz. Das geht aus der aktuellen Statistik des Görlitzer Gesundheitsamtes für die vergangene Woche hervor. Zwar sind es mit 319 Grippefällen deutlich weniger Neuerkrankungen als in den beiden Vorwochen, als noch bei 372 beziehungsweise 376 Patienten das Virus nachgewiesen wurde.

Aber diese Fallzahlen liegen deutlich über denen im Winter 2016/2017. Damals gab es keine Woche, in der die Neuerkrankungen über 300 lagen. In der Vergleichswoche des Vorjahres registrierten die Praxen im Landkreis lediglich 59 Grippefälle. Das Gesundheitsamt teilt mit, dass die Grippewelle noch nicht überstanden ist. Nach wie vor berichten die Arztpraxen von vollen Sprechstunden.

Nochmals deutlich zugenommen haben die Erkältungserkrankungen. Hier meldeten die Praxen 1390 Neuerkrankungen. In der Vorwoche waren es 1022. Schon das war ein enormer Anstieg zur Woche vom 12. bis 18. Februar, als sich 750 erkältete Menschen in den Praxen meldeten.

Die Erkältungskrankheiten werden dem Kreis grundsätzlich von 30 Arztpraxen und einem Krankenhaus gemeldet. In der letzten Woche erfolgte die Meldung urlaubsbedingt von 24 Arztpraxen. (SZ/sb)

