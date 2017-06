Pratzschwitzer Straße gesperrt Zwischen der Kreuzung Waldstraße und der Kreuzung An der Hopfendarre in Pirna wird gebaut. Mehrere Wochen wird der Verkehr nicht rollen.

© Kamprath

Autofahrer in Pratzschwitz müssen derzeit besonders vorsichtig sein. Aufgrund einer Baumaßnahme ist die Pratzschwitzer Straße zwischen der Kreuzung Waldstraße und der Kreuzung An der Hopfendarre gesperrt, sagt Ute Ullrich von den Stadtwerken. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Wald- und die Kiesstraße. Der erste Bauabschnitt soll voraussichtlich bis Mitte August abgeschlossen sein; danach ist die Pratzschwitzer Straße wieder befahrbar. Unmittelbar daran schließen sich die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts an. Hierbei wird die Straße An der Hopfendarre voll gesperrt. Dabei ist das Befahren nur bis zum Baufeld möglich. Komplett soll die Maßnahme Ende Oktober beendet werden, sagt Ullrich. Die Stadtwerke Pirna erschließen die Straße an der Hopfendarre in Pratzschwitz für den Anschluss an das Zentrale Abwassernetz Pirnas. Facharbeiter verlegen 440 Meter Schmutzwasserkanal, bauen 13 neue Hausanschlüsse und erneuern 85 Meter Trinkwasserleitung. (hui)

