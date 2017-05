Praktiker wird Gewerbegebiet Endlich gehört der Praktiker den Möbelwerken. Doch machen dürfen die dort noch nichts.

Der ehemalige Praktiker in Heidenau wird Gewerbegebiet. © Kristin Richter

Die Schlüssel sind übergeben. Der ehemalige Praktikermarkt in Heidenau gehört nun offiziell den Heidenauer Möbelwerken. Doch bevor das Gebäude tatsächlich für das Unternehmen als Lager, Produktion oder für die Logistik genutzt werden kann, muss der Bebauungsplan geändert werden. Derzeit ist das Areal als Sondergebiet Baumarkt eingetragen und kann auch nur so genutzt werden, so Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Es muss daher zum Gewerbegebiet geändert werden. Denn erst wenn das geschehen ist, kann Werksleiter Maik Hippel eine Baugenehmigung beantragen. Bis jetzt wird daher lediglich eine neue Zaunanlage um das Grundstück errichtet.

Nun muss ein Plan für die Nutzung des Grundstücks erstellt werden. Welche Kosten dabei Stadt und Unternehmen übernehmen, wird vertraglich festgehalten, so der Stadtchef. An der Ausarbeitung des Plans ist dann hauptsächlich der Investor, also die Möbelwerke beteiligt. Ist der Plan erstellt, werden die Meinungen anderer Behörden, Unternehmen und Institutionen dazu eingeholt. „Diese besprechen wir dann im Stadtrat und werden den danach überarbeiteten Plan erneut zur Einsicht herausgeben“, erklärt Jürgen Opitz das Verfahren. Nach einer erneuten Prüfung der Meinungen entscheidet dann der Stadtrat, ob er dem Plan und damit der Änderung des Bebauungsplans zustimmt.

Wie lange das Verfahren dauert, ist unklar. Jürgen Opitz ist guter Dinge, dass es nach einem Jahr abgeschlossen ist. Maik Hippel allerdings hatte nicht damit gerechnet, dass es sich so zieht. Denn ihm sind die Hände gebunden. (kk)

