Praktiker-Plan wird geändert Der ehemalige Baumarkt ist verkauft. Bis an der Stelle aber produziert werden kann, wird es noch eine Weile dauern.

Während der Praktiker ausgeräumt wird, wird in den Möbelwerken und im Rathaus schon geplant. Die Stadt muss den Bebauungsplan für das Areal ändern, damit die Möbelwerke künftig hier arbeiten können. Bisher darf nämlich nur ein Garten- und Bau- bzw. Einrichtungsmarkt betrieben werden. Für die Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung war per Bundesgesetz eine Ausnahme gemacht worden. Der Stadtrat soll am 30. April das Verfahren in Gang bringen, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Etwa ein Jahr werde es dauern, bis der geänderte Bebauungsplan beschlossen ist. Man werde sich bemühen, das so schnell wie möglich durchzuziehen, doch es gäbe auch Fristen einzuhalten. Viel Spielraum sei da nicht. Auf das Freiwerden des Praktikers müssen die Möbelwerke hingegen nicht so lange warten. Laut Vertrag muss der Freistaat ihn bis Ende April übergeben. Es wird aber voraussichtlich schon eher erfolgen, teilt der zuständige Staatsbetrieb mit. Die Möbelwerke haben den Ex-Baumarkt für 2,9 Millionen Euro vom Freistaat gekauft, 900 000 Euro mehr als er 2015 für das Areal bezahlte. (SZ/sab)

