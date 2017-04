Praktikanten-Knigge für Oberschüler Zum ersten Mal schreiben die Schüler eine Facharbeit mit Praxisbezug. Das ist interessant, aber auch anspruchsvoll.

Helfen beispielsweise im Seniorenheim: Beim Praxistag sollen die Schüler erfahren, welche beruflichen Perspektiven sie in der Region und welche Möglichkeiten sie haben, zu Mitgestaltern zu werden. © Symbolbidl/dpa

In den nächsten Wochen werden die Neuntklässler der Pestalozzi-Oberschule bei Firmen und Institutionen vorsprechen. Es geht um den Praxistag und die damit verbundene Facharbeit. Diese ist eine Forderung des Lehrplanes und wurde bisher nur theoretisch abgehandelt. Das wird sich ab dem neuen Schuljahr ändern. „Wir wollen mit diesem neuen Angebot sowohl die Lehrplanziele des Freistaates erfüllen als auch die Berufswahlkompetenz unserer Schüler weiter stärken“, sagte Schulleiterin Kerstin Wilde.

Es habe zum Praxistag bereits eine Auftaktveranstaltung gegeben, die Eltern seien informiert. Einige Firmen haben auch schon eine verbindliche Zusage gegeben, sich daran zu beteiligen. Denn sie müssen den Schülern einen Praktikumsberater zur Seite stellen. Zu den interessierten Unternehmen gehören unter anderem das Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen, die Seniorenresidenz „Pflege mit Herz“ in Hartha, das Pflegeheim in Paudritzsch, das Dentalstudio Hartha, Pierburg Pump Technology, Kläger Plastik GSH Sachsen und die Stemke GmbH Kunststoff & Form in Hartha.

Unter dem Leitgedanken „Stärke dein Talent“ absolvieren die Neuntklässler von Ende August bis Dezember aller 14 Tage einen Praxistag in einem selbst gewählten Unternehmen. Bis Ende Mai haben die Schüler Zeit, mit Verantwortlichen der Betriebe zu sprechen und einen sogenannten Praktikumsvertrag abzuschließen. Bei den Unternehmen kann es sich um das des ersten Praktikums vor einigen Wochen oder auch um den möglichen Ausbildungsbetrieb handeln, in dem sich der Schüler bewerben will. Festgelegt wird im Vertrag, wer vom Betrieb als Praktikumsbeauftragter eingesetzt wird. Der Vertrag ist sehr umfangreich und beinhaltet auch ein Praktikanten-Knigge. Dabei geht es unter anderem um die Kleidung, Pünktlichkeit, die Ordnung am Arbeitsplatz, das freundliche und respektvolle Auftreten gegenüber den Mitarbeitern und vieles mehr.

„In der Klassenstufe neun muss eine Facharbeit angefertigt und verteidigt werden. Die umfangreiche und schriftliche Arbeit werden die Schüler selbstständig zu einer Problemstellung oder Thematik der Berufs- und Arbeitswelt verfassen, die im Zusammenhang mit dem Praxistag stehen“, so Kerstin Wilde.

Gemeinsam mit dem Schüler, dem Praktikumsbetreuer des Betriebes und dem zuständigen Fachlehrer wird ein Thema für die Facharbeit gefunden. Es geht zum Beispiel um betriebliche Abläufe, die historische Entwicklung des Unternehmens oder die Anwendung von naturwissenschaftlichem und technischem Wissen. „Ziel ist es, dass die Schüler nach Absprache mit dem Betreuer und Berater, sich selbst für das Thema ihrer Facharbeit entscheiden.

So ist die Voraussetzung geschaffen, dass sie sich mit Interesse und Engagement inhaltlich mit der Aufgabe auseinandersetzen und sie entsprechend aufarbeiten“, sagte Kerstin Wilde. An der Facharbeit wird im 14-täglichen Rhythmus sowohl am Praktikumstag als auch in der Schule gearbeitet. „Der Fachlehrer und der Praktikumsbetreuer übernehmen die Funktion des Beraters und Betreuers. Im Februar soll die Arbeit fertig sein. Dann wird sie korrigiert und gebunden. Die Verteidigung der Arbeit ist zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres geplant. „Es ist auch möglich, selbst Produkte zu entwickeln oder Ideen zur Verbesserung von Abläufen in die Arbeit einfließen zu lassen“, so die Schulleiterin.

Beim Praxistag sollen die Schüler erfahren, welche beruflichen Perspektiven sie in der Region und welche Möglichkeiten sie haben, zu Mitgestaltern zu werden.

zur Startseite