Prager Mehrheiten dank Kirchenstreit Wahlsieger Andrej Babis sucht gezielt die Nähe zu Kommunisten und Rechtsextremen.

Der designierte Prager Regierungschef, der Milliardär Andrej Babis, ist auf seiner Suche nach Unterstützung einer von ihm geführten Regierung am linken und rechten Rand der Parteien gelandet. Für die stille Duldung einer Minderheitsregierung ist er offenkundig bereit, an einem Sakrileg zu rütteln: In Sondierungsgesprächen soll er zugestimmt haben, die Entschädigung der Kirchen anzutasten.

Rückblick: Die Stalinisten hatten in der Tschechoslowakei der 1950er-Jahre das Eigentum der Kirchen „nationalisiert“, im Klartext: gestohlen. Selbst die böhmische Kathedrale, der Veitsdom in Prag, gehörte nach Jahrhunderten plötzlich dem Staat. Nach komplizierten Verhandlungen kam nach der Wende ein Restitutionsgesetz zustande, mit dem der Staat das Unrecht tilgen wollte. Das Gesetz sieht vor, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften ihr früheres Eigentum zurückbekommen. Wo das nicht mehr geht, weil die Gebäude oder Liegenschaften nicht mehr existieren, leistet der Staat über Jahrzehnte eine Entschädigungszahlung. Am Ende, 2043, wäre die finanzielle Trennung von Staat und Kirche erreicht, die Kirche würde sich selbst finanzieren. Die gesamte Entschädigungssumme beläuft sich auf 2,36 Milliarden Euro. Durch die von Babis beabsichtigte Besteuerung würden 450 Millionen Euro wieder in die Staatskasse zurückfließen. Gegen die Entschädigung waren in den vergangenen Jahren vor allem die linken Parteien zu Felde gezogen. Das Verfassungsgericht hatte jedoch alle Einsprüche zurückgewiesen.

Babis ist die Entschädigungssumme zu hoch. Deshalb hatte er schon als Finanzminister der nach den jüngsten Wahlen noch amtierenden alten Regierung den Willen geäußert, diese Summe mit 19 Prozent zu besteuern. Daraus wurde jedoch nichts, weil die von Babis geführte liberale Bewegung ANO damit auf erbitterten Widerstand der mit in der Regierung sitzenden Christdemokraten traf. Jetzt wiederholt Babis seine Absicht und kann sich der Zustimmung der ungewendeten Kommunisten (KSCM) und der rechtsextremen Partei der direkten Demokratie (SPD) sicher sein. Mit diesen extremen Parteien hätte Babis im Parlament eine klare Mehrheit. Mit seiner Absicht hat sich Babis am Wochenende allerdings massive Kritik eingehandelt. Juristen, Politiker und Kirchenvertreter erklärten in der Zeitung Pravo, dieser Plan sei „schwer durchsetzbar und vor Gericht nahezu nicht zu begründen“.

Kürzungsplan löst Proteste aus

Der Jura-Professor Jan Kysela etwa sieht darin einen „grundsätzlichen Fehler“. Den Finanzausgleich leiste der Staat „für etwas, was (den Kirchen physisch) nicht mehr zurückgegeben werden kann“. Dies zu besteuern, „stünde im Widerspruch zum Gesetz und zu den Restitutionsverträgen, die der Staat mit den Kirchen geschlossen hat“, so der Jurist. Der konservative Abgeordnete Marek Benda, der an dem Restitutionsgesetz mitgearbeitet hat, nannte die Überlegung des designierten Premiers „absurd“. Führende Christdemokraten bezeichneten den Vorschlag in der Pravo als „populistisch und verfassungswidrig“. Der christdemokratische Minister Marian Jurecka erinnerte daran, dass das Geld vom Staat kirchliches Eigentum ersetzen soll, „das dieser Staat einst gestohlen und von dem er 60 Jahre profitiert hat“. Der Pilsener Bischof Tomas Holub sagte, er hoffe, dass die Regierung das Recht achten werde. Babis selbst ruderte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen indes zurück. „Ich weiß nicht, ob die Besteuerung aus rechtlicher Sicht und damit vor dem Gesetz möglich ist.“

Sollte Babis mit der Unterstützung der beiden Parteien vom linken und rechten Rand das einst mühsam gestrickte Restitutionsgesetz in einem zentralen Punkt kippen, würde er bei seinen Wählern weiter an Zustimmung gewinnen. Im Volk war die Restitution nie beliebt; es herrscht die Meinung vor, die Kirche wolle sich „bereichern“. Dass es Sinn des Gesetzes war, altes kommunistisches Unrecht zu tilgen, interessierte in Umfragen nur herzlich wenig.

Die Geschichte hat aber noch einen zweiten Teil: Babis setzt mit der Kungelei am linken und rechten Rand die demokratischen Kräfte unter Druck, sich nicht länger einer Zusammenarbeit mit ihm zu verweigern. Sozialdemokraten, Christdemokraten, bürgerliche Parteien wie die konservative ODS und auch die Piraten lehnen bislang nicht nur eine Koalition mit Babis ab, sondern auch die stille Duldung einer Babis-Minderheitsregierung. Womöglich erzwingt der Wahlsieger bei denen jetzt ein Umdenken.

