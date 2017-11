Prager Kammerchor spielt geistliche Musik der Romantik In der Zittauer Kirche St. Marien wird der tschechische Chor am Sonntag von Sängern des Akademischen Chors Zittau/Görlitz begleitet. Welche Veranstaltungen der Sonntag noch zu bieten hat, kann man im sz-veranstaltungskalender.com herausfinden.

In der Zittauer Marienkirche tritt am Sonntag der Zittauer/Görlitzer gemeinsam mit dem Prager Chor auf und führt die Chormusik der Romantik auf. © sz thomas eichler

Zittau. Der Akademische Chor Zittau/Görlitz führt gemeinsam mit dem renommierten Ensemble „Prager Kammerchor“ am Sonntag, ab 17 Uhr, geistliche Chormusik der Romantik auf. In der katholischen Kirche St. Marien in der Lessingstraße erklingen dabei Werke von Bach, Reger, Bruckner, Mendelssohn und Brahms. Der Prager Kammerchor der größtenteils aus professionellen Chorsängern der Nationaloper besteht, wird geleitet von Neithard Bethke, an der Orgel spielt Premysl Ksica. Der Einlass zur Kirche erfolgt bereits 16.30 Uhr, der Eintritt ist dabei frei. (szo)

