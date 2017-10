Prag ist ein heißes Pflaster – aber nicht überall 50 Grad am Masaryk-Bahnhof, nur 30 Grad am Rieger-Park: An der Moldau soll es grüner werden.

Grüne Inseln wie hier in der Nähe des Karlsplatzes sorgen in Prag für erträglichere Temperaturen in den heißen Sommermonaten. © dpa

Von großer Sommerhitze war die tschechische Hauptstadt im vorigen Jahr verschont worden. Die kann Bewohner und Gäste ansonsten erheblich nerven. Im Jahr zuvor maßen die Meteorologen an der Wetterstation am Flughafen 24 tropische Tage. Da stieg die Temperatur auf über 30 Grad an. Die Zahl der tropischen Tage soll sich nach einer Studie der Akademie der Wissenschaften durch den Klimawandel bis 2050 um die Hälfte erhöhen.

Doch die Hitze ist unterschiedlich verteilt. Dies ergab eine Modell-Messung per Satellit am Vormittag eines Juli-Tages, an dem die Sicht auch nicht durch eine Wolkendecke versperrt war. Der Satellit ist in der Lage, anhand elektromagnetischer Oberflächenstrahlung zu ermitteln, wie groß die Temperaturunterschiede in einzelnen Stadtteilen sind.

Das Ergebnis war vom Trend her nicht überraschend, wenngleich die Unterschiede doch erheblich ausfielen. Während sich der von Touristen stark bevölkerte Platz der Republik unweit des Pulverturms auf 40 Grad erwärmt hatte, strahlte der kaum einen halben Kilometer entfernte Masaryk-Bahnhof 50 Grad ab. Der flächenmäßig große Rieger-Park, drei Kilometer Luftlinie entfernt, wies nur 30 Grad auf. Dass die Temperaturen, die der Wetterbericht enthält, niedriger ausfallen und nicht annähernd solche Unterschiede aufweisen, hängt damit zusammen, dass die Werte dafür im Schatten gemessen werden. Die Modell-Messung ging davon aus, dass die ganze Stadt in der Sonne liegt. Diese besonders warmen Zonen sind auch in den Nächten Wärmeinseln, die die Prager Nachttemperatur um etwa 2,4 Grad höher als außerhalb der Stadt ausfallen lassen.

Angenehme Frische strahlen die Moldau und die Parks der Stadt aus. Die Moldau führt dazu, dass die Häuser bis in die zweite Reihe vom Fluss entfernt um etwa vier Grad weniger Wärme aufwiesen. Um zwei bis drei Grad niedriger waren die Temperaturen dort, wo kleine Bäume und Rasenflächen die Wohngegenden säumen. Im Stadtteil Vinohrady, der von mehreren Parks durchzogen ist, war es vier Grad angenehmer als im zugebauten Stadtteil Smíchov am anderen Ufer der Moldau. Großflächige Parks halten die Temperatur gar um acht Grad niedriger.

Das alles erklärt die Marschrichtung, die da heißt: Mehr Grün muss her im eigentlich schon reichlich grünen Prag. Deshalb wird es demnächst neue Bauvorschriften geben. Danach sind in jeder Straße, die breiter als 12 Meter ist, Baumreihen zu pflanzen. Gas-, Wasser-, Strom- und Telefonleitungen sollen vorher tiefer gelegt werden, um nicht mit den Wurzeln der Bäume ins Gehege zu kommen. Wo das zu teuer wird, sollen Bäume in große Pflanzkübel kommen, aus Holz, nicht aus Beton, der mehr Hitze unsinnig speichert. Gedacht ist auch an helle Hausfassaden bei Neubauten, die die Wärme abstrahlen.

Beim Betrachten der Prager Karte mit den gravierenden Temperaturunterschieden, konnte ich übrigens aufatmen. Die zu den Parterre-Wohnungen gehörenden Gärten meiner Siedlung, so wie ich einen habe, sorgen gemeinsam mit dem nahen Botic-Bach für ein angenehmes Klima. Nur wenn alle zur selben Zeit den Grill anwerfen, wird es bei uns richtig heiß. Das aber auch nur direkt am Rost.

