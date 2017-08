Präzision ist gefragt Die Rennen des Allgemeinen Deutschen Motorsport Verbandes sind sehr beliebt. Auch aus Bautzen kommen die Fahrer.

Der Puschwitzer Uwe Wetzko kurz nach dem Start zum Bergpreis, wo es auf zwei gleichmäßige Läufe ankommt.

Das unter anderem von Multi-Möbel unterstützte Bautzener Duo im Fahrerlager mit seinen zwei Motorrädern. Von links: Mechaniker Jürgen Noack, Honda-Pilot Ronny Noack, Liliana Wetzko und Uwe Wetzko, der eine Junghans Eigenbau fährt (Nr. 286).

Ronny Noack unterwegs auf dem Rundkurs bei Riesa. Er belegte beim Bergpreis in seiner Klasse Rang 13.

Motorradsport. Schon einige Tage vor dem letzten Wochenende deutete sich an, dass in der Nähe von Riesa alles anders sein würde als sonst. Dicke Schutzbefestigungen an den Bäumen überall zwischen den Randgebieten Weida, Groptitz und Mautitz, teilweise sogar große Sportmatten, bereitgestellte Sackgassen- und Umleitungsschilder. Grund: die zwölfte Auflage des Weidaer Dreiecks, einem Gleichmäßigkeitslauf für historische Renn- und Sportmotorräder in der Serie des Allgemeinen Deutschen Motorsport Verbandes (ADMV).

Schon am Freitagmittag standen die Wohnwagen, Wohnmobile und Autos mit Anhänger Schlange durch Mautitz, um einen guten Platz auf dem Fahrerlager zu bekommen, das professionell auf einer Wiese neben dem Dorf Mautitz eingerichtet worden war. Und mit dabei – wie schon so oft in dieser Saison bei den Veranstaltungen des ADMV – auch das Bautzener Duo mit Ronny Noack und Uwe Wetzko. Dafür wurden für jeden 100 Euro Startgeld fällig, Stellplatz und Mittagessen inklusive.

Motorrad war nicht alt genug

„Als wir am Freitagabend angekommen sind, da war schon kein Stau mehr. Wir waren ja spät dran, weil wir noch arbeiten mussten. Und 2016 konnte ich leider nicht teilnehmen in Weida“, erzählt Noack, während er am Sonnabend auf den Aufruf zur zweiten Runde des Bergpreises wartet. Sein damaliger Renner, eine Aprilia Baujahr 1986, war einfach noch nicht alt genug.

Doch der 35-Jährige löste das Problem mit seinem Vater Jürgen und dem überaus erfahrenen Rennkumpel Uwe Wetzko aus Puschwitz recht elegant. Sie zogen ein altes und eigentlich schrottreifes Motorrad an Land. Und dann machten sie in vielen Monaten und unzähligen Stunden Freizeit aus dem fahrunfähigen Metallhaufen mit dem Herstellungsjahr 1985 den Renner Honda RN 80 EB. Also einen Ronny Noack Eigenbau mit 80 ccm. Und mit dem durfte er am vergangenen Wochenende antreten.

„Der Rahmen und das Motorgehäuse sind beim Motorrad von Ronny noch original“, erklärt Uwe Wetzko, der beim Weidaer Dreiecksrennen auf seinem Renner „Junghans Eigenbau“ mit ebenfalls 80 ccm antrat. „Aber die Verschleißteile bei der Honda mussten wir alle wechseln und teilweise aus den USA importieren.“ Ein kostspieliges und zeitaufwendiges Hobby also, das die beiden Motorradpiloten betreiben. Und Ronny Noack merkt an: „Die Maschine war in einem katastrophalen Zustand. Wir haben daran zwei Jahre gearbeitet.“

Ersatzteile müssen immer bereit sein

Kaum zu glauben, sieht man den Eigenbau-Renner von Noack jetzt im Fahrerlager stehen. Er ist in einem Top-Zustand – aber die Technik, die muss halt immer gewartet und gegebenenfalls ersetzt werden. „Der Benzinfilter hat seinen Geist aufgegeben“, stellten die beiden Noacks und Uwe Wetzko nach dem zweiten Bergpreis-Wertungslauf am Sonnabend fest. „Aber der zweite Lauf ist trotzdem gut gewesen. Die Probleme traten erst beim Weg ins Fahrerlager auf“, sagt Ronny, der am Ende in der Klasse 2.2 – also den Renn- und Sportmotorrädern der Baujahre 1970 bis 1985 – auf Platz 13 kommt. Bei Uwe Wetzko läuft es glatter und er wird Neunter.

Dabei schmorten die beiden im wahrsten Sinne des Wortes nach der einen gefahrenen Runde noch total im eigenen Saft der Rennkombi, als sie die Honda unter die Lupe nahmen. Rund eine halbe Stunde musste das Fahrerfeld in der brütenden Sonne auf den Start zum Zeitfahren warten, weil jemand an der Strecke eine Absicherung entfernt hatte. Apropos Sonne: Nach einer Regenhusche am frühen Morgen sah es stundenlang danach aus, als wollten die dunklen Gewitterwolken auch Richtung Mautitz ziehen – aber Pustekuchen. Am Nachmittag wurde es immer heißer und schwülwarm.

Erst später, als die Siegerehrung des Bergpreises längst Geschichte war und DJ Hard-Life die Piloten, ihre Familienmitglieder und natürlich die Fans im Festzelt noch einmal richtig auf Touren brachte, da krachte es noch einmal kurz vom Himmel. Warum es tagsüber links und rechts vom Weidaer Dreiecksrennen regnete und in Mautitz nicht, dafür hatte zumindest die Eintritts-Kassiererin eine einfache Erklärung. „Der Collm, unsere höchste Erhebung bei Oschatz, spaltet die Schlechtwetterwolken. Da regnet es bei uns nicht.“ Dafür Richtung Meißen und Strehla, aber in Mautitz eben nicht. So war es dann auch am Sonntag. „Da hatten wir über 500 Besucher“, erklärte Annekathrin Aurich nach dem Abschluss der Veranstaltung.

Ohne Sponsoren geht es nicht

Zurück zu den beiden Bautzenern. Ronny Noacks 58-jähriger Vater Jürgen gehört zu den Gründungsmitgliedern von Multi Möbel und hat einen heißen Draht zu Geschäftsführer Maik Fietze, einem der Hauptsponsoren seines Juniors. „Er unterstützt uns wirklich super“, erklärt das Noack-Duo, das sich aber auch bei seinen anderen Sponsoren für die dringend nötige Unterstützung bedankt. Denn die Saison 2017 ist ja noch längst nicht vorbei.

„Mein Highlight ist das Lausitzer Dreiecksrennen am zweiten Septemberwochenende“, freut sich Ronny Noack schon auf den Wettstreit zwischen Saalendorf, Jonsdorf und Waltersdorf. Saisonende ist dann wahrscheinlich Ende September mit dem Rennen in Frohburg, während Uwe Wetzko zwischendrin noch in Köthen an den Start gehen möchte. Die Noacks müssen nun erst mal ihre Honda wieder flottmachen, denn beim Rundstreckenrennen am Sonntag ging der Vergaserstutzen nach dem ersten Lauf kaputt.

„Wir haben schon ein Ersatzteil bestellt und hoffen, dass das Mittwoch ankommt“, meint Ronny. Uwe Wetzko konnte auch den zweiten Lauf auf dem 4,3-km-Rundkurs bestreiten und wurde erneut Neunter. Der beste Motorradpilot beim Bergpreis war übrigens ein Königsbrücker. Christian Franz gelang es auf seiner 250er MZ, zwei fast identische Läufe hinzulegen. Am Ende gab es bei ihm nur eine Zeitdifferenz von 6/1000 Sekunden – unglaublich.

