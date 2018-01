Präsidialer Besuch bleibt ohne Folgen Heidenau bekommt am Donnerstag Besuch vom ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff.

Der frühere Bundespräsident Christian Wulff besucht Heidenau. © dpa

Heidenau. Zum zweiten Mal in der Heidenauer Geschichte besucht am Donnerstag ein ehemaliger Bundespräsident Heidenau. Er ist am Abend Gast des Neujahrsempfanges von CDU-Landtagsabgeordneten Oliver Wehner, des CDU-Stadtverbandes und Unternehmer Uwe Saegeling. Ins Goldene Buch der Stadt aber wird sich Christian Wulff nicht eintragen. Hauptgrund ist, dass es keine städtische, sondern eben eine CDU-Veranstaltung ist, sagt Bürgermeister und CDU-Ortsgruppenchef Jürgen Opitz. Der prominente Gast hatte mehr Wünsche von Bürgern auf Teilnehmer zur Folge als bisher. Alle konnten erfüllt werden, sagt Wehner. Der letzte Gast, der sich ins Heidenauer Buch eintrug, war 2012 auch ein Bundespräsident a. D. – Roman Herzog. (SZ/sab)

zur Startseite