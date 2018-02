„Präsenz in Uniform zeigen“

Drogen, Schlägereien, Angst vor Anschlägen und in der Dunkelheit: Das Sicherheitsgefühl der Dresdner sinkt. Wie die Stadtverwaltung gegensteuern will.

Herr Sittel, viele Bürger fühlen sich zunehmend unsicher. Ist Dresden noch eine sichere Stadt?

Dresden ist eine der sichersten Großstädte Europas. Aber neben Statistiken spielt das subjektive Sicherheitsgefühl eine große Rolle. Dieses Gefühl hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert, wenn Kriminalität im Umfeld wahrgenommen wird. Es gibt eine Verunsicherung, ohne direkt betroffen zu sein. Das merken wir auch beim Thema Wohnen, obwohl wir einen recht gut funktionierenden Wohnungsmarkt im Vergleich zu anderen Städten haben. Aber objektive Fakten treffen nicht immer den Nerv der Bevölkerung.

Fakt ist: Die Polizei hat den Wiener Platz und die Neustadt als Kriminalitätsschwerpunkte definiert.

Straßenkriminalität wie Drogenhandel sorgen für Unsicherheit. Da werden Straftaten begangen, und es gibt Auseinandersetzungen. Obwohl Übergriffe auf Unbeteiligte eher die Ausnahme sind. Viel mehr Verunsicherung verursachen aber Einbruchsdiebstähle in Wohnungen. Die Täter dringen in das Intimste der Betroffenen ein. Manchmal reicht es auch, in der Bahn oder auf der Straße blöd angequatscht oder schief angeschaut zu werden – insbesondere, wenn es dunkel und man alleine ist.

Aus Spargründen hat die Verwaltung vor einigen Jahren jede zweite Laterne ausgeschaltet. Ein Fehler?

Deshalb wurde mittlerweile entschieden, die Straßenbeleuchtung schrittweise wieder anzuschalten. Ob das für weniger Kriminalität sorgt, lässt sich nicht belegen. Aber es sorgt für ein besseres Sicherheitsgefühl. Auch kaputte Gehwege sorgen für ein Unsicherheitsgefühl. Deshalb werden sie repariert. Auch der vor Jahren begonnene Personalabbau bei der Polizei ist ein wesentlicher Faktor für ein gestiegenes Unsicherheitsgefühl. Die Polizisten haben viele Einsätze unter anderem zur Absicherung von Demonstrationen und Fußballspielen. Sie können deswegen weniger auf Streife sein. Die Streife vor Ort ist für die Bürger aber wichtig. Dort steuert das Land nun mit Personalzuwachs bei der Polizei gegen.

2017 wurden die Weihnachtsmärkte nahezu abgeriegelt. Nur für das Gefühl?

Zur Sicherheit gehört auch die Veranstaltungssicherheit. Menschenmassen können für ein Unsicherheitsgefühl sorgen, zudem können solche Märkte auch potenzielle Anschlagsziele sein. Auf dem Striezelmarkt waren die Polizei und unsere Mitarbeiter des Ordnungsamtes permanent präsent. Auf den anderen Weihnachtsmärkten gab es ebenfalls Streifen. Für Sicherheitsmaßnahmen wie die „Nizza-Sperren“ waren jedoch die Veranstalter zuständig.

Was ist denn mit den Drogen? Hat Dresden tatsächlich ein Problem damit?

Im Vergleich zu anderen Städten ist der Drogenhandel hier eher gering. Bei Drogenkriminalität ist es so, dass die Zahlen steigen, wenn mehr kontrolliert wird. Wenn die Polizei am Wiener Platz also mehr kontrolliert, werden auch mehr Straftaten aufgedeckt. Dort ist die Drogenkriminalität sichtbar, und deshalb ist es richtig, dort häufiger einzuschreiten. Das ist auch eine Form von Prävention. Je schneller es dann Strafen gibt, desto größer ist die Wirkung. Für viel gefährlicher halte ich aber den Drogenhandel in Kneipen, Clubs und im Umfeld von Schulen – weil es häufig Jugendliche betrifft und eher im Verborgenen passiert.

Wie kann aber das Problem am Wiener Platz gelöst werden?

In erster Linie ist die Polizei zuständig. Aber nur zu sagen: „Wir haben ein Drogenproblem, das muss die Polizei lösen“, wäre falsch. Der Gemeindliche Vollzugsdienst, vor allem die Besondere Einsatzgruppe, ist unterstützend unterwegs – um Präsenz in Uniform zu zeigen. Noch mehr sind die Kollegen in Parks, auf Spiel- und Grillplätzen im Einsatz. Da geht es um freilaufende Hunde, Zigarettenkippen in Sandkästen, Biertrinken und Scherben. Auch diese Kontrollen sorgen für mehr Sicherheit. Zudem wird damit die Polizei entlastet und kann sich mehr um Straftaten kümmern.

Ihr Personal wurde aufgestockt. Haben Sie damit genügend Mitarbeiter?

Wir konnten den Gemeindlichen Vollzugsdienst um 15 Mitarbeiter aufstocken. Die besondere Einsatzgruppe, die auf Spielplätzen und an Brennpunkten zwischen Wiener Platz und Schlossplatz, in der Neustadt, in Prohlis und Gorbitz tätig ist, wurde personell verstärkt. Wir haben zehn Mitarbeiter mehr, das sind jetzt insgesamt 32. Ich werde aber noch zusätzliches Personal für den nächsten Stellenplan anmelden. Allerdings benötigen wir dann auch ein neues Raumkonzept. Der Standort Theaterplatz bietet keinen Platz für weiteres Personal.

Welche weiteren Maßnahmen sind notwendig, um für Sicherheit zu sorgen?

In der Neustadt wurde der Scheunenvorplatz umgestaltet, nachdem sich dort ein Schwerpunkt entwickelt hatte. Jetzt wird geschaut, ob noch nachgesteuert werden muss. Ich bin immer dafür, die Verantwortlichen vor Ort entscheiden zu lassen. Sie kennen sich am besten aus. Für den Wiener Platz gibt es ein Präventionsprogramm. Auch dort soll der Platz belebt werden, um Kriminelle abzuschrecken.

Ja, mit einem Bücherbus. Löst das die Probleme und vertreibt Kriminelle?

Das ist ja nicht das einzige Geplante, und jede Maßnahme zur Belebung ist erst einmal gut. Wer bessere Ideen hat, kann sich gerne melden. Wir müssen aber aufpassen, dass es nicht nur zu Verdrängungen kommt. Menschen, die stören wollen, gehen dann eben woanders hin. Wir müssen leider davon ausgehen, dass es weiterhin Kriminalität geben wird.

Sind Flüchtlinge ein Problem für die

Sicherheit in Dresden?

Man kann nicht sagen „die Ausländer“ sind krimineller. Junge Männer aus Nordafrika sind statistisch häufiger straffällig. Sie gehören auch zu denen, die am Wiener Platz auffällig werden. Der gerade diskutierte Familiennachzug von Flüchtlingen macht uns mit Blick auf Sicherheitsfragen keine Sorge, da im Familienverbund weniger Straftaten begangen werden.

Das klingt, als gäbe es kaum Probleme. Ist die Angst der Leute unangebracht?

Natürlich nicht. Jeder hat das Recht, sich so zu fühlen, wie er sich fühlt. Mit Statistiken kann ich kein Sicherheitsgefühl erzeugen. Aber damit, das Vertrauen in die Behörden, Feuerwehr und andere Helfer zu stärken. Und das versuchen wir.

Das Gespräch führte Andreas Weller

