Präsentation eines aussterbenden Hobbys Der Rassegeflügelzuchtverein Döbeln ist 146 Jahre alt. Doch wie vielen Vereinen fehlt auch ihm der Nachwuchs.

Gerd Beuchler ist seit 60 Jahren im Rassegeflügelzuchtverein Döbeln. In der Ausstellung im Dorfkrug Mochau zeigt er ein Tier der Rasse Deutsches Lachshuhn. © André Braun

Gerd Beuchler aus Simselwitz ist seit 1957 im Rassegeflügelzuchtverein Döbeln und damit eines der ältesten Mitglieder. Schon mit 13 Jahren hat er mit der Geflügelzucht angefangen. „Am elterlichen Grundstück führte ein Bach vorbei“, schildert er. „Da bot sich das an.“ Heute züchtet er die Rasse Deutsches Lachshuhn in den Farbschlägen blaulachsfarbig und lachsfarbig. Seine Frau, die aus der Landwirtschaft stammt, unterstützt ihn dabei. Mehrmals wurde er Vereinsmeister.

Die Rassegeflügelschau ist eine Veranstaltung, bei welcher der Verein zeigt, was er das Jahr über geleistet hat. In diesem Jahr präsentieren 35 Züchter 322 Tiere in 55 Rassen. Fünf Rassen wurden mit dem Prädikat „Vorzüglich“ bewertet. 16 Mal gab es das Prädikat „Hervorragend“.

Wie der Vereinsvorsitzende Frank Helm sagt, hat wie fast alle Vereine auch der Rassegeflügelzuchtverein Döbeln Nachwuchsprobleme. Das Durchschnittsalter liegt bei 68 Jahren. Die Gründe dafür, dass sich keine jungen Leute finden, sind vielfältig. Einerseits hat sich die Arbeitswelt verändert. Andererseits gibt es für die Tierhaltung strenge Auflagen. „Tierhaltung erfordert Verantwortung“, sagt Helm. „Die Jugend will keine Verantwortung übernehmen.“ (hk)

