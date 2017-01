Prämierter Film für Lola nominiert 2016 erhielt „24 Wochen“ einen Preis in Görlitz. Jetzt steht er auch national kurz davor.

Julia Jentsch (r.) als Astrid und Bjarne Mädel als Markus in einer Szene aus dem Film „24 Wochen“. © Friede Clausz/Neue Visionen Filmverleih/dpa

Beim 14. Neiße Filmfestival im vergangenen Jahr stiftete die Stadt Görlitz den Preis fürs beste Szenenbild. Der deutsche Streifen „24 Wochen“ erhielt diese Auszeichnung, der zuvor bei der Berlinale 2016 uraufgeführt worden war. Ausgerechnet auf diesen Streifen fiel nun die Entscheidung der Jury des Deutschen Filmpreises, ihn in die Vorauswahl in der Kategorie „Spielfilm“ aufzunehmen. Damit hat der Film von Regisseurin Anne Zohra Berrached die erste Hürde für den wichtigsten deutschen Filmpreis genommen.

Ob er Chancen auf eine Lola hat, wie die Preisfigur genannt wird, steht frühestens am 16. März fest, wenn die endgültigen Nominierungen für den Preis feststehen, der am 28. April verliehen wird. Im Mittelpunkt des Films steht die Kabarettistin Astrid und ihr Mann, die ihr zweites Kind erwarten. Bei einer Routineuntersuchung erfahren sie, dass ihr Kind behindert sein wird. Wie sie damit umgehen, zeichnet der Film in berührenden und dramatischen Bildern nach.

In der weiblichen Hauptrolle ist dabei Julia Jentsch zu erleben. Sie gehört zu den bekannten deutschen Schauspielerinnen der vergangenen Jahre und wirkte in „Sophie Scholl“, „Tannöd“, „Effie Briest“ oder diversen Marthaler-Krimis mit. (SZ)

