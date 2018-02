Prämien gegen Leerstand? In Sebnitz bekommen Laden-Gründer jetzt ein Begrüßungsgeld. Kann das auch in Bautzen klappen?

Leere Schaufenster sieht man mittlerweile auch an der Reichenstraße in Bautzen.

Bautzen. Beim Einkaufsbummel durch Bautzen fallen die verwaisten Läden sofort ins Auge. Selbst an der Reichenstraße, der beliebtesten Flaniermeile in der Stadt, sieht man mittlerweile leere Schaufenster. Anfang des Jahres ergab eine Zählung der SZ: Mehr als 70 Geschäfte in der Innenstadt sind ungenutzt. Ein Problem, mit dem sich nicht nur die Bautzener beschäftigen. Auch andere Kommunen leiden unterm Leerstand. Die Stadt Sebnitz zum Beispiel. Dort geht man einen ungewöhnlichen Weg.

Jeder, der in Sebnitz ein Ladenlokal am Markt oder an den umliegenden Straßen übernehmen möchte, kann künftig einen städtischen Zuschuss erhalten. Je nach Größe des Ladens sind bis zu 10 000 Euro drin. Damit möchte die Stadt einen Anreiz bieten. Eine Methode, die theoretisch auch in Bautzen funktionieren könnte. Das meint zumindest Karsten Vogt, CDU-Fraktionsvorsitzender. Bei der Klausurtagung der Stadträte vor zwei Wochen habe man unter andrem darüber gesprochen, dass die Stadt gezielte Anreize für neue wirtschaftliche Ansiedlungen schaffen soll. „In diesem Zusammenhang ist auch der neue Weg der Sebnitzer einzuordnen“, erklärt er.

Doch Karsten Vogt meint auch: Das allein reicht noch nicht. „Es muss uns vielmehr gelingen, den potenziellen Ladenbetreiber bei seinen gegenwärtigen Bedürfnissen abzuholen“, erklärt der Bautzener. Dabei denkt er vor allem an die Mietdauer. Viele neue Ladenbetreiber wünschen sich kurze Verträge, weil sie erst einmal herausbekommen wollen, ob das Geschäft funktioniert, das Sortiment auch angenommen wird. Vermieter sind hingegen auf Langfristigkeit aus. „Hier kann die Stadt ansetzen und diesen Interessensgegensatz durch Förderung abbauen“, erklärt Karsten Vogt.

Für bessere Werbung für die Stadt

Dass die Stadt etwas gegen den Leerstand unternehmen kann, meint auch SPD-Stadtrat Roland Fleischer. Allerdings glaubt er nicht, dass das Sebnitzer Modell der richtige Weg ist. „Von den Prämien halte ich nichts. Es ist doch ungerecht, wenn Händler, die bereits einen Laden eröffnet haben, kein Geld bekommen“, erklärt er. Viel wichtiger sei es, mehr Geld in das Stadtmarketing fließen zu lassen. Bessere Werbung für die Stadt Bautzen sei gerade im Hinblick auf den Handel dringend notwendig.

Auch Claus Gruhl, der für die Grünen im Stadtrat sitzt, ist dieser Meinung. „Ich kann mit nicht vorstellen, dass eine Prämie für Händler langfristig etwas bringt“, sagt er. Die Stadt müsse stattdessen über eine Stelle nachdenken, die Vermieter und potenzielle Interessenten zusammenbringt.

Noch deutlicher formuliert FDP-Stadtrat Mike Hauschild sein „Nein“ zum Thema Händler-Prämien. „Das ist für mich hilfloser Aktionismus“, sagt er. Die Stadt könne nun einmal Mieten und Geschäftsideen nicht beeinflussen. Das heißt aber nicht, dass die Kommune beim Leerstand hilflos zuschauen muss, meint Hauschild. Würde man den Geschäften die Gebühren für die Außenbewirtschaftung erlassen, dann wäre es zum Beispiel attraktiver, ein originelles Café auf der Reichenstraße neben einem Modegeschäft zu eröffnen“, sagt er.

Testshops werden gut angenommen

Auch die Bautzener Citymanagerin hat sich mit den Plänen der Sebnitzer schon beschäftigt. „Sicher ist die Situation dort noch bedenklicher als in Bautzen“, erklärt Gunhild Mimuß. Beide Kommunen könne man nur schwer miteinander vergleichen. Doch Gunhild Mimuß sagt auch: „Ich finde eine solche Idee sehr gut, denn sie zeigt den Händlern, dass sie willkommen sind.“ Auch für Bautzen kann sich die Citymanagerin dieses Modell vorstellen. So könnte man den neuen Händlern im ersten Jahr zum Beispiel die Gewerbeanmeldung bei der Stadt Bautzen schenken.

Die Citymanagerin verweist aber auch darauf, dass es mit dem Handel in Bautzen bereits bergauf geht. Vor allem die sogenannten Testshops, also die Läden auf Zeit, werden gut angenommen. Derzeit gebe es eine Interessentin für ein Geschäft an der Seminarstraße, gleich mehrere Anfragen für Werkstätten und eine Interessentin, die in Bautzen gern regionale Produkte anbieten würde. „Wir planen zudem Kunstwochenenden in den leeren Läden, die ebenfalls zur dauerhaften Nutzung der Shops führen sollen“, sagt Mimuß.

Tatsächlich hat die Zahl der leerstehenden Läden abgenommen, wenn auch nur leicht. Vor zwei Jahren standen noch 85 Schaufenster leer. 2014 zählte die SZ sogar 91 leere Geschäfte in der Innenstadt.

