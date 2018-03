Prämie für neue Bäume In Kreba-Neudorf haben die letzten Stürme viel Schaden angerichtet. Die Einwohner werden fürs Pflanzen motiviert.

Waldschäden nach dem Sturm Friederike (Symbolbild). © Norbert Millauer

Kreba-Neudorf. Erst einmal 1 000 Euro wollen die Gemeinderäte und der Bürgermeister von Kreba-Neudorf ausgeben. So viel Geld haben sie im Gemeindehaushalt locker gemacht, damit der Ort wieder grüner wird. Denn die letzten beiden Stürme haben in Kreba, Neudorf, Tschernske und Lache viel Schaden angerichtet. „Sehr viele Bäume sind verschwunden“, sagt Bürgermeister Dirk Naumburger. Beispielsweise gegenüber vom Gemeindeamt falle das besonders auf, sagt er. Aber eigentlich fast überall haben die Bäume schräg gestanden oder gelegen, haben die Wurzelballen nicht mehr in der Erde gesteckt, sondern in die Luft geragt. Bei manchen Bäumen seien auch die Kronen auseinandergebrochen, der Stamm sei teilweise gespalten gewesen, berichtet Gemeinderat Peter Spinde.

Klarer Fall, dass die Grundstückseigentümer diese Bäume zersägen und wegräumen. Denn solche Bäume sind nicht mehr zu retten, im Gegenteil: Sie wären eine Gefahr. Trotzdem soll das Dorf künftig nicht einfach weniger Bäume haben als bisher. Bürgermeister Dirk Naumburger hat deshalb am Montag den Gemeinderäten vorgeschlagen, einen Anreiz für die Einwohner zu schaffen, damit sie anstelle der gefällten nun neue Bäume pflanzen. „Der Gedanke dabei ist, das Grün innerhalb der Ortsteile zu erhalten“, sagt der Bürgermeister. Was haltet ihr davon? fragt er erwartungsvoll in die Runde. Und wurde nicht enttäuscht. Denn natürlich kennt jeder der Gemeinderäte einen Nachbarn, Verwandten oder Bekannten, der gerade sturmgeschädigte Bäume „umgemacht“ hat. Oder er hat selbst solch ein Problem. „Das macht Sinn“, sagt Klaus Gerstenberger. „Eine gute Idee“, reagiert Robert Marx. „Das ist der beste Weg, wenn wir den Leuten einen Anreiz geben“, findet Peter Spinde.

Nachdem über das Warum und Wofür Klarheit herrscht, geht es noch um das Wie. Denn Regeln muss es natürlich auch geben, wenn die Gemeinde an ihre Einwohner Geld herausgeben will. Doch auch das ist kein Problem für die Kreba-Neudorfer. Denn die Gemeinde besitzt eine Naturschutzsatzung, und in der gibt es auch Regelungen zum Schutz bestimmter Baum-Arten. Einwohner können die Prämie bekommen, wenn sie für Gehölze, die seit dem September 2017 bis jetzt gefällt oder beseitigt wurden, neue pflanzen. Bei diesen Ersatzpflanzungen sollen zeitnah ortstypische Bäume gesetzt werden, also beispielsweise Laubbäume und Obstbäume wie Linden, Buchen, Eichen, Apfel- und Birnbäume, Marunken und Pflaumenbäume. Wer also in Kreba-Neudorf einen neuen Baum für einen vom Sturm zerstörten Stamm pflanzt, der kann bis zu 25 Euro je Baum bekommen. Sollten alle Pflanzwilligen diesen Höchstbetrag ausschöpfen, wäre also erst einmal eine Prämie für 40 neue Bäume da. So beschließen es die Gemeinderäte einstimmig. Und sind sich auch einig, dass das Angebot fortgeführt werden könnte, wenn es bei den Kreba-Neudorfern gut ankommt. Das werde man sich dann überlegen, wenn es so weit ist, schlägt der Bürgermeister vor.

Subbotnik auf der Streuobstwiese

Schon wieder um Bäume geht es bei einem anderen Projekt. Das nennt sich Naturlehrpfad. Im vergangenen Jahr hatten sich mit großem Engagement und auch viel Freude Mitglieder des Heimatvereins und vor allem Neudorfer darum gekümmert, den Platz an der Bushaltestelle so zu gestalten, dass er gut zum Feiern genutzt werden kann. Er soll auch der Einstieg in den Naturlehrpfad werden. Nach langem Planen, Verträge-Schreiben und Fördermittel-Besorgen soll es in diesem Jahr nun auch an einigen Stationen losgehen. Eine davon ist im Ortsteil Kreba eine Streuobstwiese. Die war bis vor kurzem eher zugewuchert als eine Wiese mit Obstbäumen darauf. Das Ziel, dass sie eine Etappe des Naturlehrpfades und zugleich „Grünes Klassenzimmer“ wird, liegt aber noch in einiger Ferne. Findet Gemeinderat Steffen Ladusch, nachdem er sich Terrain vor kurzem angesehen hat. Doch so soll es nicht bleiben.

An diesem am Sonnabend lädt die Biosphärenreservatsverwaltung zu einem Arbeitseinsatz auf die Streuobstwiese in Kreba ein. Als Naturschutzaktion bezeichnet Christina Schmidt, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin im Biosphärenreservat, den „Subbotnik“, der auch einen Mehrwert bietet: Denn Mitarbeiter der Naturschutzstation Östliche Oberlausitz sowie Lothar Halke vom Nieskyer Gartenbaubetrieb Halke zeigen, wie Obstbäume zu verschneiden sind und geben Tipps über den Formschnitt von Obstbäumen. „Es ist eine Aktion für die ganze Familie. Jeder ist dazu eingeladen, hilfreich zur Hand zu gehen“, wirbt Christina Schmidt um Helfer. Von den Gemeinderäten werden einige dabei sein, da sind sie sich einig. Es wird voraussichtlich die erste Aktion dieser Art. Weitere sollen folgen.

Treff ist am 3. März (10 Uhr) auf der Streuobstwiese am alten Lehrpfad in Kreba-Neudorf, Tauerweg, etwa 160 Meter nach dem Abzweig von der Hoyerswerdaer Straße.

