Prämie für ländliches Bauen Beim Landeswettbewerb zur Baukultur auf dem Land haben Bauherren im Landkreis viele Preise abgeräumt.

Platz 1 in der Kategorie Gebäudesanierung gab es für dieses Haus im Struppener Ortsteil Naundorf. © SMUL

Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Die Bilanz für den Landkreis fällt hervorragend aus: Beim Landeswettbewerb des Umweltministeriums „Ländliches Bauen 2017“ wurden 133 Bauprojekte aus ganz Sachsen eingereicht. 22 davon haben eine Prämierung oder eine Anerkennung bekommen. Elf von ihnen sind Projekte, die im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge umgesetzt wurden.

Der erste Preis, dotiert mit 2 000 Euro, in der Kategorie Gebäudesanierung ging an das Architekturbüro Leinert Lorenz aus Dresden für die Planung der Sanierung eines Wohnstallhauses aus dem Jahr 1840 im Struppener Ortsteil Naundorf. Den dritten Platz in dieser Kategorie holten sich Bauherren, die ein Umgebinde-Wohnstallhaus im Neustädter Ortsteil Krumhermsdorf saniert haben. Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem nach Falkenhain im Müglitztal, Quohren, Niederbobritzsch, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Blankenstein, Sebnitz, Wilsdruff und Kleinopitz. Im jüngsten Kreistag freute sich Landrat Michael Geisler (CDU) mit den Preisträgern und ermunterte die Bürger, sich an solchen Wettbewerben zu beteiligen. „Es lohnt sich, solche Förderprogramme mitzunehmen“, so Geisler. (mit SZ/dsz)

