Prämie für Feuerwehrleute Die Stadt will speziell ausgebildete Aktive mit einem Bonus würdigen – und verbindet damit auch eine Hoffnung.

Gröditz. Die Stadt Gröditz plant, 50 Euro pro Jahr an jede aktive Feuerwehrkraft auszuzahlen, die als sogenannter Atemschutzgeräteträger qualifiziert ist. Die Stadt will das als „Zeichen der Wertschätzung, als Entschädigung für die oftmals am Wochenende und während der Freizeit stattfindenden Lehrgänge und Prüfungen“ verstanden wissen. Allerdings „auch als Anreiz für künftige Funktionsträger“. Hintergrund ist auch die etwas zu geringe Zahl von Atemschutzgeräteträgern. Derzeit gibt es 18 in der Gröditzer Feuerwehr, der Soll-Wert liegt bei 20. Bei Einsätzen müssen deshalb mitunter Wehren aus umliegenden Gemeinden hinzualarmiert werden, um ausreichend Atemschutzgeräteträger bereitzustellen. So zum Beispiel bei dem Containerbrand am ersten Januarwochenende am Floßkanal, bei der Einsatzkräfte aus Frauenhain und Pulsen die Gröditzer Kameraden unterstützt hatten.

Für Atemschutzgeräteträger bestehen besondere Anforderungen – sowohl psychisch als auch physisch. Neben einem ärztlichen Nachweis muss auch eine jährliche Belastungsübung an einer Übungsanlage erfolgreich absolviert werden. (SZ)

