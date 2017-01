Prächtiger Winter in Görlitz Das Winterwetter lockte am Wochenende zu Spaziergängen und Ausflügen. So fanden sich auch in Görlitz prächtige Fotomotive.

Blick auf die verschneite Peterskirche © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Das Winterwetter lockte in Stadt und Land am Wochenende zu Spaziergängen und Ausflügen. Kein Wunder, denn es blieb windstill und niederschlagsfrei, vor allem am Sonntag auch wolkenarm und sogar sonnig. Bei Mittagstemperaturen um null Grad Celsius zwickte auch kein Frost.

So fanden sich dann auch in der Innenstadt prächtige Fotomotive, wie hier ein Blick von der Straße zum Friedhof auf die idyllisch schneebedeckten Dächer der Altstadt. Auch die kommenden Tage soll es nicht schneien und die Temperatur stets unter dem Gefrierpunkt bleiben, zumindest bis zum Freitag. (SZ)

zur Startseite