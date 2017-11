Prächtige Karpfen aus dem Schlossteich Tausende Schaulustige zog es am Feiertag in die Teichwirtschaft Kittner. Hier fand das letzte großen Schaufischen statt.

Nach jedem der insgesamt sieben Netzzüge regten sich am Dienstag während des Schaufischens am Schlossteich in Petershain fleißige Hände an der Sortierstrecke, um die Fische nach den einzelnen Arten zu sortieren und in getrennten Behältnissen unterzubringen. © Ullmann

Der erste Netzzug im Schlossteich in Petershain startete bereits gegen 8 Uhr unter den Augen der Frühaufsteher. Nach etwa einer Stunde begann der Ansturm der Besucher aus Nah und Fern, die das Spektakel vor Ort miterleben wollten. In den Mittagsstunden tummelten sich schließlich auf dem Festgelände einige Tausend Besucher. Um diesem Ansturm gerecht zu werden, hatte Armin Kittner, der Inhaber der Teichwirtschaft, den Bereich für das Fest erweitert. So wurde das große Festzelt um 15 Meter weiter weg vom Schlossteich aufgebaut. Dadurch drängelten sich die Besucher nicht mehr in diesem Bereich wie in den Jahren zuvor. Ein zweiter Zugang zum Schlossteich erwies sich ebenso als hilfreich. Für musikalische Unterhaltung sorgte unter anderen Mitwirkenden Schlagersängerin Dagmar Frederic.

Über 100 freiwillige Helfer gewährleisteten zum Beispiel als Einweiser auf den Parkplätzen sowie beim Verkauf einen reibungslosen Ablauf des Fischerfestes.

