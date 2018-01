Prachtexemplare Die Kleintierzüchter haben ganze Arbeit geleistet. Die Schau im Erbgericht kann sich sehen lassen.

Manuel Willkommen aus Lauterbach steht mit seinen Kaninchen auf Du und Du. Hier präsentiert er einen Hasen der Rasse Helle Großsilber, ein Prachtexemplar. © Steffen Unger

Lauterbach. Seinen ersten Hasen bekam Manuel Willkommen mit elf Jahren. Seitdem züchten er und seine Familie Kaninchen. Sein Vater Silko Kalusche unterstützt das Hobby, züchtet mit dem Sohn gemeinsam. Insgesamt 35 Hasen stehen im Stall der Familie, einer schöner als der andere offenbar. Denn Manuel Willkommen ist der beste Aussteller seines Vereins.

Das bestätigen ihm die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Lauterbach und Umgebung. Den Verein gibt es seit mittlerweile 70 Jahren. Traditionell im Januar laden sie zur Schau ein. Eine Jury vergibt die Pokale. Bewertet werden Gewicht, Körperbau, Fell und die verschiedenen Rassenmerkmale. Und wer nun denkt, Manuel Willkommen ist der einzige junge Mann im Verein, der täuscht sich. Natürlich seien auch viele Ältere dabei. Doch es gelinge immer wieder, einigen Jüngeren und den Kindern von Vereinsmitgliedern das Hobby näher zu bringen. „Die Leute sind von ihrem Hobby begeistert“, sagt Rico Neugebauer, der Vereinschef. Der Arbeitsaufwand und auch die Kosten sind nicht unerheblich. Deshalb gehöre eben auch viel Liebe zum Tier mit dazu.

In diesem Jahr werden 129 Kaninchen und 46 Stück Geflügel gezeigt, mit dabei sind auch Gastaussteller aus Tschechien. Sogar prominente Tiere sind darunter. Zum Beispiel ein Kleinsilber-Kaninchen. Mit dem wurde Philipp Winkler von der Zuchtgemeinschaft Schmiedefeld zum Bundessieger gekürt. Noch vor Jahren sei der Saal des Erbgerichtes mit Käfigen vollgestellt gewesen. Davon habe man sich getrennt. „Wir wollen die Schau klein und gemütlich halten. Es soll ein Erlebnis für Kinder und Familien sein“, sagt er. Und die Besucher kommen am Wochenende tatsächlich zahlreich. Der Parkplatz vor dem Erbgericht in Lauterbach ist voll. Unter den Gästen sind meist selbst erfahrene Züchter und so kommt es vor den Käfigen zu mancher Fachsimpelei.

Sofort ins Auge fallen die großen Hühner. Es sind Brahma-Hühner, eine alte Rasse, die in Nordamerika entstanden ist. Die Leidenschaft von Uwe Leichsenring, dem vorherigen Vereinschef. Dem Kleintierzuchtverein Lauterbach und Umgebung gehören derzeit 20 Züchter an. Es seien auch schon mal mehr gewesen. Aber die Anzahl pegle sich nun auf diesen Stand ein, denkt Rico Neugebauer. Natürlich sind aber auch in Lauterbach neue Vereinsmitglieder immer gern gesehen.

zur Startseite