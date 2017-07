Powerfrau managt Baumaschinenfirma Die Oberseifersdorfer Fahrzeug- und Baumaschinen GmbH feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit eine Frau führt, läuft der Laden.

Heike Hieronymus (Bildmitte) im Gespräch mit Osteg- und FBL-Geschäftsführer Frank Scholze (links) und Gästen, während der Feier. © Bernd Gärtner

Über das Betriebsgelände im Oberseifersdorfer Gewerbepark wabert der Geruch von Schweinebraten und Sauerkraut. Im Zehnminutentakt treffen Gäste ein und gratulieren zum 20-jährigen Betriebsjubiläum des Unternehmens, das jetzt gefeiert wurde. Heike Hieronymus und Frank Scholze haben aber auch allen Grund dazu. „Es läuft gut“, sagt Scholze. Er ist nicht nur Geschäftsführer der Fahrzeug- und Baumaschinen GmbH (FBL) im Gewerbepark Oberseifersdorf, sondern auch der Zittauer Baufirma Osteg. In den ersten Jahren gab es nicht viel zu feiern, erinnert sich Scholze. Die Auslastung der Werkstatt in Oberseifersdorf war schlecht, obwohl das Unternehmen FBL 1997 von drei Baufirmen gemeinsam gegründet worden war. „Wir hatten ein Werkstattproblem, arbeiteten in besseren Feldschmieden“, erinnert sich der Osteg-Chef. Inzwischen läuft das Alltagsgeschäft rund, es gibt viele Partner.

Das liegt vor allem an Heike Hieronymus, sagt Scholze. Sie leite das Unternehmen mit seinen zehn Mitarbeitern weitgehend selbstständig. Frau Hieronymus begann 1999 die Ausbildung zur Bürokauffrau bei der Osteg, half im Sekretariat aus und machte später noch einen Abschluss zur Bilanzbuchhalterin. Jahrelang arbeitete sie vormittags bei der Osteg in Zittau und am Nachmittag bei FBL in Oberseifersdorf. Seit 2012 kümmert sich die 34-Jährige nur noch um FBL. Damit Arbeit, Stress und Überstunden für die Mutter von zwei Kindern nicht ohne Anerkennung bleiben, kaufte sie sich als Gesellschafter in die GmbH ein und hält Anteile. Sich als Frau zwischen den Männern zu behaupten, sei kein Problem, so die Buchhalterin, manchmal müsse man einfach weghören. „Mit Bestimmtheit und Freundlichkeit kann ich mich auch durchsetzen“, sagt die Nieder Seifersdorferin.

Das Unternehmen hat inzwischen drei Standbeine. Neben der Werkstatt für Baumaschinen und Fahrzeuge aller Art, vermietet FBL verschiedene Baumaschinen und Container. Die Firma kann dabei auch auf die Technik der Osteg in Zittau zurückgreifen. Außerdem verkaufen die Oberseifersdorfer Mini-Bagger, Verdichtungstechnik und Radlader verschiedener Hersteller an regionale Bauunternehmen. Im Firmengebäude im Gewerbepark in Oberseifersdorf stehen noch vier Büroräume leer. „Ideal für einen Handwerker, der ein Büro sucht. Wir können auch Lagerfläche anbieten“, wirbt Heike Hieronymus und lächelt.

