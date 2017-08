Potschappler zum Jahresende offen Eine der letzten Verbindungsstraßen von Freital nach Dresden wird saniert.

© Symbolfoto: dpa

An der Stadtgrenze Freitals baut Dresden zurzeit die Potschappler Straße für 2,4 Millionen Euro aus. Rund fünf Monate müssen die Anwohner im östlichen Abschnitt noch durchhalten. Dann können sie ihre Häuser wieder mit dem Auto erreichen. Im unteren Teil sieht es für die Bewohner mittlerweile entspannter aus – in der vergangenen Woche wurde der zweite Bauabschnitt der Potschappler Straße fertiggestellt. Sie ist eine der letzten Verbindungsstraßen nach Dresden, die bislang unsaniert war. Während die Freitaler ihren Teil der Straße – die dort Coschützer Straße heißt – bereits vor drei Jahren saniert haben, holt die Landeshauptstadt das nun auf ihrem Abschnitt nach. Am 18. Dezember sollen die Arbeiten nach 18 Monaten fertig sein. (SZ/noa)

