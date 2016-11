Poststraße bleibt zur Bauzeit Einbahnstraße Fahrzeuge zur B6 werden im nächsten Jahr doch am Markt in Reichenbach entlang fahren.

Blick auf die Poststraße in Reichenbach. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Für die Anwohner von der Reichenbacher Poststraße ist das eine gute Nachricht. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr nimmt nach Informationen von Bürgermeisterin Carina Dittrich Abstand von der zuletzt favorisierten Variante, den Umleitungsverkehr der B6 im nächsten Jahr in beiden Richtungen über die Poststraße zu leiten. Der dafür notwendige Umbau eines Gehweges an der Einbahnstraße würde ein Eingriff in die Rechte der Stadt sein. Es hatte Proteste von Anwohnern und Stadträten gegeben, nachdem das Landesamt diese Lösung vorgestellt hatte. Nun wird wieder die ursprüngliche Variante favorisiert. Damit wird die Umleitung für den Verkehr aus Richtung Görlitz von der S111 durch die Innenstadt und am Markt vorbei ausgewiesen. Damit sind jetzt für die Anwohner in diesem Bereich Belastungen zu erwarten. Aber die Straßen sind etwas breiter und der Umleitungsverkehr verteilt sich dadurch entsprechend der jeweiligen Fahrtrichtung. Auf den etwa 80 Metern am „Alten Ring“ wird über die Pflastersteine asphaltiert. Damit sollen die Beeinträchtigungen der Anwohner verringert.

Ein Entfernen der Pflastersteine und eine dauerhafte Asphaltierung des „Alten Rings“, wie es von Bürgern vorgeschlagen worden war, würde nach Einschätzung der Landesbehörde den Aufwand im Zuge der Sanierung erheblich übersteigen. Daran hängt unter anderem die Tatsache, dass für den Pflastereinbau Fördermittel zweckgebunden eingesetzt worden sind.

Auch eine Umleitung von Lkws über Sohland sei nicht möglich, da sich das mit Bauarbeiten durch den Kreis in Sohland überschneiden würde. Des Weiteren kann der Vorschlag nicht aufgegriffen werden, die B 6 gleichzeitig von Holtendorf aus und von Reichenbach zu sanieren. Das würde zwar die Bauzeit verkürzen, das Landesamt will aber zwischen Mai und Juni Pkws zwischen Reichenbach und Holtendorf über Königshain umleiten lassen. Diese Abläufe könnten jetzt nicht mehr umgestellt werden. Stadtrat Uwe Thomas sieht durch dieses Vorgehen alle Beteiligten vor vollendete Tatsachen gestellt. Ursprünglich sollte es bis zum Jahresende nur einen Zwischenbescheid von der Landebehörde geben. Jetzt sei alles schon entschieden. (SZ/ag)

