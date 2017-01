Postschlitten startet in Grillenburg Fahrten durch den Tharandter Wald können gebucht werden.

Im Tharandter Wald werden derzeit Postschlittenfahrten angeboten. Im Stil der deutschen Reichspost finden das ganze Winterhalbjahr über die Rundfahrten statt, schneeunabhängig. Start ist am Grillenburger Gasthaus „Waldhof zu Grillenburg“. Dort kann zu stündlichen Rundfahrten auf den Kutschwegen in den Tharandter Wald losgefahren werden, erklärt André Kaiser vom ersten Sächsischen Postkutschenverein. Kaiser wohnt in Grillenburg und ist zugleich Ortsvorsteher von Kurort Hartha. Bis zu acht Fahrgäste können je Rundfahrt teilnehmen. Die Buchungen dafür nimmt das Kutschfahrunternehmen Kaden aus Grillenburg entgegen.

Am 1. Januar 1939 fuhr der erste Postschlitten der Deutschen Reichspost für Touristen über den Erzgebirgskamm bei Johanngeorgenstadt, erzählt Kaiser. Doch Anfang der 1940er-Jahre wurde dieses Angebot im Erzgebirge und Vogtland wieder eingestellt. Seit der Wintersonnenwende im Jahr 2007 ist nun der Postschlitten des ersten Sächsischen Postkutschenvereins aus Grillenburg nach diesem Vorbild im Tharandter Wald unterwegs – als einziger Postschlitten seiner Art in Deutschland.

Buchung unter 035202 4377 bei M. Kaden.

