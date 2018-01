Postpunk in der Turmvilla „Leo Hört Rauschen“ spielt heute in Bad Muskau „energetische Musik“. Diese und weitere Veranstaltungen bietet der sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

„Leo Hört Rauschen“ gehören seit der Gründung 2011 zu den bedeutenden Bands der noch jungen neuen Postpunk-Bewegung, die mit Vertretern wie „Messer“, „Die Nerven“ und „Trümmer“ die Schreiber der Feuilletons und Musikzeitschriften verzücken. „Leo Hört Rauschen“ – energetische Musik zeichnet sich durch eingängige Bassläufe im Zusammenspiel mit klaren Schlagzeug-Beats aus. Diese werden ergänzt durch sphärische Gitarrenklänge, die den Rhythmus und den deutschen Gesang des Sängers Maik Wieden miteinander verbinden. Am Samstag ist die Band in der Turmvilla Bad Muskau zu erleben. In den Texten erforscht die Band sich selbst und ihre Umwelt.

„Leo Hört Rauschen“, Sa, 21 Uhr (Einlass 20 Uhr), Turmvilla Bad Muskau. Eintritt: VVK 8 € / AK 10 € (www.turmvilla.de/tickets)

zur Startseite