Postplatz für Stadtlauf gesperrt 1 800 Läufer werden am Sonnabend in Bautzen erwartet. Ihr Wettkampf hat allerhand Auswirkungen.

1 800 Läufer werden am Sonnabend in Bautzen erwartet. © Archivfoto: Christian Kluge

Die Läufer haben am Sonnabend in Bautzen Vorrang. Weil dann der Stadtlauf startet, müssen Autofahrer mit vielen Einschränkungen rechnen. Das betrifft vor allem den Postplatz, da sich dort der Start- und Zielbereich befindet. Zwischen 7 und 18 Uhr ist der Platz gesperrt. Auch können die Parkflächen in diesem Bereich nicht genutzt werden.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden zudem Straßen, welche die Laufstrecke kreuzen, in diesen Abschnitten voll gesperrt. Dies betrifft die Dr.-Ernst-Mucke-Straße zwischen Postplatz und Wallstraße, die Tuchmacherstraße zwischen Lotzestraße und Wallstraße und die Rosenstraße zwischen Lotzestraße und Wallstraße.

Damit die Autofahrer zu den nicht gesperrten Abschnitten der Rosenstraße und der Tuchmacherstraße gelangen können, wird die Einbahnstraßenregelung der Lotzestraße zwischen Tuchmacherstraße und Rosenstraße aufgehoben. Die Zufahrt zur Karl-Marx-Straße erfolgt über den Lauengraben, die Seminarstraße und die Goschwitzstraße. Die Kurt-Pchalek-Straße kann über die Steinstraße, Lotzestraße und die Rosenstraße angefahren werden.

Beim 24. Bautzener Stadtlauf erwarten die Organisatoren 1 800 Läufer, die in verschiedenen Kategorien an den Start gehen. 2016 kamen 1 694 Läufer ins Ziel. Kurzentschlossene können noch beim großen Sportevent dabei sein. Die Anmeldefrist endet erst am Freitag um 12 Uhr. (SZ/mho)

www.stadtlaufbautzen.de

