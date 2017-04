Postplatz-Bau startet später Die Firma Strabag hat erst am Freitag den Auftrag bekommen. Sie legt in der zweiten oder dritten Maiwoche los.

Bänke auf dem Postplatz in Görlitz © Pawel Sosnowski/80studio.net

Der Beginn der Bauarbeiten am Postplatz verzögert sich noch einmal. Statt wie zuletzt vorgesehen in der ersten Maiwoche geht es nun erst in der zweiten oder sogar erst in der dritten Maiwoche los. Darüber informiert Svend Schmoll vom Bauamt der Stadt auf SZ-Nachfrage.

Hintergrund: Nachdem die Stadträte im Technischen Ausschuss den Zuschlag für den Straßenbau an die Strabag AG aus Bautzen erteilt hatten, erhob ein Mitbewerber Einspruch. Der musste durch Landesdirektion und Ingenieurbüro geprüft werden. Das ist mittlerweile erledigt. Das Ergebnis: Das Rathaus hat alles richtig gemacht, der Einspruch ist also unberechtigt. „Wegen der Prüfung konnten wir der Strabag erst am gestrigen Freitag den Auftrag erteilen“, bestätigt Schmoll.

Jetzt müsse die Firma die Baustelle in ihren Zeitplan einordnen. „Wir gehen aber davon aus, dass sie so schnell wie möglich anfängt“, sagt Schmoll. Los geht es seitlich der Post, auf der Straße vor dem Hotel Monopol. Schon eine Woche später starten auch die Arbeiten auf der anderen Seite der Post, vor dem Parkhaus City-Center.

