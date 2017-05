Postplatz-Bau startet in Görlitz am Montag Los geht es zwischen Jakob- und Konsulstraße. Das hat Folgen für den Durchgangsverkehr.

Symbolfoto © dpa

Nach zweimaliger Verschiebung beginnt am Montag der zweite Bauabschnitt beim Postplatz. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Freitag. Betroffen ist zunächst der Abschnitt am Hotel Monopol, also zwischen Jakob- und Konsulstraße. Dort werden Fahrbahn und Gehwege erneuert. Somit fällt die bekannte Ausfahrt aus dem Postplatz weg. Stattdessen wird die Einbahnstraße auf der Jakobstraße zwischen Wilhelmsplatz und Postplatz umgedreht. Die Zufahrt in die untere Jakobstraße ist also nur aus Richtung Postplatz möglich. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Arbeiten sollen vom 8. Mai bis voraussichtlich 15. Dezember dauern. Allerdings ist der Abschnitt vor dem Hotel Monopol nicht der einzige, der dieses Jahr zur Baustelle wird. Demnächst ist auch die Straße vor dem Parkhaus City-Center dran. Das Parkhaus bleibt aber erreichbar. Ab Mitte Juni geht es vor dem ehemaligen „Kreuz Bube“ los, sodass Schützen- und Konsulstraße dann zu Sackgassen werden. Momentan ist die Schützenstraße auf dem oberen Abschnitt voll befahrbar: Die vorangegangene Baustelle an der Kreuzung zur Bismarckstraße ist geschafft.

