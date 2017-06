Postplatz bald wieder frei In zwei Wochen soll es an dem Platz im Bautzener Stadtzentrum wieder rollen.

An der Ecke Schilleranlagen/Postplatz wurden die Versorgungsleitungen erneuert. Zwei Wochen lang bleibt hier dennoch eine Sackgasse, bevor der Verkehr am Postplatz wieder rollen kann. © dpa

Die Energie- und Wasserwerke Bautzen haben ihre Arbeit getan: Die Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Wärme sind an der Ecke Schilleranlagen/Postplatz erneuert. Dennoch kommen Autofahrer in den nächsten Tagen weiterhin nicht vom Postplatz aus auf die Bahnhofstraße und die Wallstraße. Diese Fahrtrichtung bleibt noch für zwei Wochen eine Sackgasse, wie Bautzens Stadtverwaltung informiert. Denn an der Baustelle gibt es weiterhin einiges zu tun. Der Gehweg muss wieder hergerichtet und die Bordausrundungen für die neue Einmündung in die Schilleranlagen gesetzt werden, wie Stadtsprecher André Wucht erklärt.

Im Anschluss erhält die Baustelle eine provisorische Fahrbahndecke, damit der Verkehr wieder rollen kann. Voraussichtlich am 19. Juni werde der Bereich Postplatz für den Gesamtverkehr freigegeben, so Wucht. Allerdings sei die Straßendecke im Bereich Postplatz so marode, dass hier die gesamte Fahrbahn saniert werden müsse. Dies soll zum Ende der Bauarbeiten an den Schilleranlagen im Herbst geschehen. (SZ/ma)

