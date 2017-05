Postkarten für die B 178 Eine Interessengruppe macht Druck für die neue Straße – mit 3 000 Ansichtskarten und einer klaren Botschaft.

Mit diesen Ansichtskarten machen Oberlausitzer Druck für den Aus- und Neubau der B 178. © Uwe Soeder

Kerstin ist gut in der Oberlausitz angekommen. „Wir sind von der Landschaft hier im Dreiländereck begeistert“, schreibt sie ihrer Mutter per Smartphone. „Die Anreise glich allerdings eher einer Weltreise.“ Auch Claudi hat ihr Smartphone gezückt. „Hatte mich ursprünglich zum Studium in Zittau beworden; tolle Hochschule, aber am Ende der Welt ...“ Der Bildschirm mit der traurigen Nachricht ist im Vordergrund einer Ansichtskarte abgebildet, dahinter ist das Hörsaalgebäude der Hochschule Zittau/Görlitz zu sehen. Kerstins Botschaft steht vor einem Bild mit dem Berg Oybin. Eine weitere Ansichtskarte zeigt das Zittauer Gewerbegebiet Weinau, auf dem Smartphone im Vordergrund bezeichnet ein Mike – wahrscheinlich Unternehmer – den Standort aber als nicht wirtschaftlich. Auf einer anderen Karte freut sich eine Familie über ihr neues Zuhause in einem Umgebindehaus: „Den Kindern gefällt’s in der Natur und die Leute sind hier wirklich nett. Nur mein täglicher Weg nach Dresden!!!“ – Vier Ansichtskarten, eine unmissverständliche Botschaft: Die südliche Oberlausitz ist schön, aber der Weg dorthin beschwerlich. Woran das liegt, steht vorgedruckt auf der Rückseite der Karten. Ihre Adressaten werden aufgefordert, sich für die zukunftsorientierte Fertigstellung der neuen Bundesstraße 178 stark zu machen. Diese Adressaten sind Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Landtagspräsident Matthias Rößler (beide CDU), Wirtschaftsminister Martin Dulig und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (beide SPD).

Eindringlicher Brief aus der Oberlausitz

Insgesamt 3 000 dieser Postkarten ließ die Interessengruppe B 178 in Herrnhut drucken – auf eigene Kosten. Die Karten liegen jetzt in der Zittauer Stadtverwaltung, bei Bürgermeistern im Dreiländereck sowie in Unternehmen der Region aus. Mit der Aktion macht die Interessengruppe Druck für den Weiterbau der Schnellstraße. Und zwar Weiterbau nicht irgendwie – sondern zukunftsorientiert, wie es auf den Karten steht. Dazu gehört beispielsweise, dass der B-178-Abschnitt zur Autobahn bei Weißenberg eben nicht drei-, sondern vierspurig geplant und gebaut wird, sagt Michael Hiltscher. Der ehemalige Zittauer Bürgermeister ist der Sprecher der Interessengruppe. „Mit dem Strukturwandel in der Lausitz wird die B 178 als Nord-Süd-Verbindung viel Verkehr aufnehmen müssen“, erklärt Hiltscher. „Deshalb wäre es kurzsichtig, sich nach den jetzigen Fahrzeugzahlen in der Region zu richten und nur dreispurig zu planen.“ Für die Interessengruppe steht auch fest, dass die neue B 178 nicht bei Weißenberg enden, sondern weiter in Richtung Norden führen sollte – als leistungsfähige Trasse zwischen Ober- und Niederlausitz.

Außer den 750 Ansichtskarten, die direkt an ihn adressiert sind, bekommt Tillich in diesen Tagen noch einen eindringlichen Brief aus dem Dreiländereck. Darin fordern Kommunalpolitiker und Unternehmer den Ministerpräsidenten ein weiteres Mal auf, sich mit Nachdruck für den schnellen Aus- und Weiterbau der B 178 einzusetzen. Die Verfasser erinnern in diesem Schreiben daran, dass eine Verlängerung der B 178 in Richtung Cottbus schon in den 1990er Jahren angemahnt worden war – und damals sprach noch niemand von einem Ausstieg aus der Braunkohle. Wenn dieser komme, müsse die Region vorbereitet sein und dazu gehören leistungsfähige Straßen: „Wir müssen der Industrie Angebote unterbreiten, sich hier anzusiedeln.“

