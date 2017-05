Posthum ein gutes Werk Nach dem Tod von Ulrich Spiegel wurde Geld für gute Zwecke gespendet – von Trauergästen und dem Lions-Club Sebnitz.

Ulrich Spiegel (sitzend) 2015 bei der Übergabe eines Quad vom Lions-Club an die Bergwacht des DRK Sebnitz. © Steffen Unger

Nach dem Tod von Ulrich Spiegel, Werksleiter der Papierfabrik Louisenthal in Königstein, am 22. Januar 2017 bat der Lions Club Sebnitz, dessen Mitglied der Verstorbene war, von Blumen- und Kranzspenden abzusehen und stattdessen an das Lions Hilfswerk zu spenden. Auf diese Weise sind nun fast 3 400 Euro beim Verein eingegangen, informiert Hans-Friedrich Jansen vom Lions-Club Sebnitz. Das Hilfswerk stockte den Geldbetrag dann selbst noch einmal um gut 600 Euro auf. Dann entschieden die Klubmitglieder, wem das Geld zugutekommen soll. 2 000 Euro gehen an den Förderverein der Christus-Kindertagesstätte Dresden-Strehlen. Die restlichen 2 000 Euro sollen in Ulrich Spiegels Heimatgemeinde Bielatal für die Ausgestaltung des Aussichtspunkts sowie für die Erweiterung des Spielplatzes verwendet werden, teilte Hans-Friedrich Jansen mit. So will man das Andenken an den Verstorbenen an diesen Orten aktiv bewahren. Seit dem Jahr 2000 engagierte er sich im Lions Club Sebnitz. (kk)

