Postflut vor dem Fest Christin Müller ist Postbotin. Vor Weihnachten ein besonders anstrengender Job. Aber nicht jeder hat Verständnis.

Randvoll beladen wird das Zustellerfahrzeug von Christin Müller (li.) und ihrer Kollegin Susann Klix am Sortierzentrum in Coswig. Morgens halb neun startet die Tour. © Norbert Millauer

Radebeul/ Coswig/ Meißen. Ganz flink löst Christin Müller die Halterung von dem großen hölzernen Hoftor an der Dresdner Straße in Boxdorf. Ein kleines Stück schiebt sie es nach vorne, dahinter kommt ein Briefkasten zum Vorschein. Die Postbotin steckt ein Kuvert durch den Schlitz, schließt das Tor und der Briefkasten verschwindet wieder in der Unsichtbarkeit. Jeder andere würde wohl vergeblich nach ihm suchen. Doch Christin Müller kennt Boxdorf wie ihre Hosentasche. Jede Straße, jedes Haus, jeden Briefkasten. Ein verstecktes Exemplar ist da nur eine von vielen kleinen Hürden, mit denen sie es täglich zu tun hat.

Die 25-Jährige arbeitet als Zustellerin für den Medienvertrieb Meißen. Der Zustellerservice liefert für PostModern – die mit den roten Briefkästen – rund um Radebeul, Coswig und Meißen. Auf der Moritzburger Straße in Coswig ist eines der Sortierzentren für die Region. Dort beginnt der Tag von Christin Müller schon lange, bevor sie die Leute beim Postaustragen sehen. Denn die vielen Sendungen müssen erst einmal geordnet werden. 15 000 Tagespostsendungen und 10 000 Infopostsendungen, also zum Beispiel Zeitschriften und Kataloge, kommen dort jeden Tag an. Über Nacht werden sie von drei Mitarbeitern nach Stadt- und Gemeindeteilen vorsortiert. Früh um sechs kommen dann Christin Müller und ihre Zustellerkollegen und beginnen mit der Feinsortierung nach Straßenabschnitten. Im Kopf gehen sie die Straßen durch, binden immer rund zehn Sendungen mit einem Gummiband zusammen. Ohne diese Ordnung würde später beim Austragen das Chaos ausbrechen.

Jetzt, so kurz vor Weihnachten, dauert schon das Sortieren länger als sonst, denn im Moment kommen besonders viele Zusendungen im MV Meißen an. Weihnachtspost. Geschäftsführer Sandro Vogel hat für Dezember extra eine Urlaubssperre ausgesprochen. Er weiß, dass vor allem viele Unternehmen ihre Weihnachtsgrüße an die Kunden auf den letzten Drücker verschicken. Das können schnell mal 600 Karten pro Firma sein.

Beim Konkurrenten DHL geht es ähnlich zu. Dort erhöht sich in der Vorweihnachtszeit die Anzahl der Briefe, Päckchen und Pakete um das Doppelte, sagt ein Sprecher.

Christin Müller startet halb neun mit ihrer Tour nach Boxdorf. Das Auto ist bis unter die Decke mit Kisten vollgeladen. An diesem Tag hat die Gemeinde Moritzburg einen Brief an jeden Haushalt geschickt. Für die Postfrau heißt das: Halt an jedem Haus. Alle paar hundert Meter schaltet sie die Warnblinkanlage ein und springt aus dem Auto. Nicht selten wird sie von Autofahrern aufgeregt angehupt.

Die Schritte sind schnell von Briefkasten zu Briefkasten. So schnell, dass ein Ungeübter Mühe hat, hinterherzukommen. Und immer wieder rein ins Auto, raus aus dem Auto. Plötzlich biegt sie in einen Seitenweg ab. „Dort unten stehen noch vier Häuser mit der Adresse Dresdner Straße“, sagt sie. Als die Rostockerin im September in die Region kam, hat sie mit einem Ausdruck von Google Maps die Straßenzüge auswendig gelernt. An einem Grundstück ist der Briefkasten mit Band zugeklebt. Die Bewohner wollen wahrscheinlich nicht bis zum Gartenzaun laufen. Also muss die Postfrau über den Hof bis zur Haustür.

Mit dem angeblich ärgsten Feind des Postboten, dem Hund, hat Christin Müller bisher zum Glück noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. „Neulich ist mal einer an mir hochgesprungen“, erzählt sie. „Aber das Herrchen hat ihn gleich zurückgerufen.“ Inzwischen weiß sie, wo knurrende Hunde hinterm Zaun stehen. Und auch, aus welchen Sackgassen sie lieber rückwärts wieder rausfährt. Denn von manchen Anwohnern kommen unfreundliche Worte, wenn die Postbotin auf ihrem Parkplatz wendet. „Einige wollen auch nicht, dass man vor ihrem Carport hält, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind.“ Und noch ein alltägliches Problem: Besonders auf den Dörfern haben viele Leute keinen Namen am Briefkasten stehen. Bei manchen hängt nicht mal eine Hausnummer. Die Postbotin muss dann klingeln oder sich durchfragen. Das kostet viel Zeit.

Aber es gibt auch schöne Momente. „Hier wartet eine Oma immer schon am Fenster auf mich“, sagt die Zustellerin vor dem nächsten Haus. Ein paar Meter weiter wird sie mit einem freundlichen „Guten Morgen“ gegrüßt. Manchmal bekommen die Zusteller auch ein kleines Geschenk. Von Leuten, die den harten Job zu schätzen wissen. Denn das viele Laufen und zigfache Ein- und Aussteigen geht auf die Knochen.

„In den ersten sechs Wochen hat mir alles wehgetan“, erinnert sich die Neu-Meißnerin. Inzwischen hat sich ihr Körper an die Belastung gewöhnt. Doch die Knie tun abends trotzdem weh, weil sie sich beim schnellen Rausspringen aus dem Auto mitunter am Lenkrad stößt.

Kurz vor zehn fängt es an zu regnen. Postfrau Christin Müller setzt die Mütze auf. Sie hat noch einiges an Briefkästen und Haustüren vor sich.

zur Startseite