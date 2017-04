Postbotin von eigenem Auto überrollt In Seifhennersdorf ist ein Transporter der Post eine Straße hinabgerollt. Die Postbotin wollte ihn aufhalten und wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Ein Rettungshubschrauber flog die verletzte Postbotin in eine Klinik. © SZ/Uwe Soeder

Seifhennersdorf. Eine Postbotin ist am Donnerstagnachmittag von ihrem Transporter überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitagmorgen mitteilte, war die 50-Jährige auf dem Mönchsbergweg in Seifhennersdorf aus ihrem VW T 5 ausgestiegen, um zu einem Briefkasten zu gehen.

Als die Postbotin bemerkte, dass ihr Transporter auf der abschüssigen Straße mit fünf Prozent Gefälle ins Rollen geriet, rannte sie dem Fahrzeug hinterher, überholte es und wollte es mit ihren Händen aufhalten. Dabei geriet sie unter den Wagen und wurde überrollt.

Der Transporter rollte 50 Meter weiter in einen Zaun. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2 000 Euro.

Ein Sachverständiger unterstütze die Polizei bei der Sicherung aufgefundener Spuren. Hierbei gilt es insbesondere zu klären, ob die Handbremse versagte oder durch einen Bedienfehler nicht ordnungsgemäß funktionierte. Die Auswertungen hierzu dauern noch an. (szo mit dpa)

zur Startseite