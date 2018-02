Postangestellte öffnete Briefe Weil sie mindestens 13 Briefe öffnete, ist eine Postangestellte am Amtsgericht Bautzen verurteilt worden. Dahinter steckte mehr als reine Neugier.

Die Verhandlung fand am Amtsgericht Bautzen statt. © Uwe Soeder

Bautzen. Eine 48-jährige Frau ist am Dienstag am Amtsgericht Bautzen zu 90 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Die Angestellte der Post hatte im Juni 2016 mehrfach widerrechtlich Briefe geöffnet, um nach „stehlenswerten Inhalten“ zu suchen, so der Staatsanwalt. In insgesamt 13 Fällen konnte ihr das nachgewiesen werden. Verurteilt wurde die 48-Jährige nun wegen der Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses.

Bei der Gerichtsverhandlung war die Bautzenerin nicht anwesend. Ihr Anwalt vertrat sie. Die Frau darf nun entscheiden, ob sie das Urteil annimmt oder Berufung oder Revision einlegen möchte. (SZ/the)

