Postagentur geschlossen Das Schreibwarengeschäft ist zu. Deshalb wird ein neues Quartier für den Post-Service gesucht. Die Zeit drängt.

Ein Aushang informiert über die Schließung der Post. © Soltysiak

Der Schreibwarenladen samt Postagentur an der Waldheimer Schloßstraße 20 ist seit Montag geschlossen. Ein Schild informiert darüber. Kathleen Ruff hatte das Geschäft im April übernommen. Um die Servicestelle der Deutschen Post mitsamt Paketannahme betreiben zu können, hatte sie extra Schulungen besucht: Zum einen im Bereich Postdienstleistung und zum anderen im Bereich Finanzdiensteleistung, weil auch die Postbank mit dranhängt. Nun das überraschende Aus. Zu den Gründen möchte sich Kathleen Ruff am Montag auf DA-Nachfrage nicht äußern.

1998 eröffnete Karin Zschoche diesen Schreibwarenladen. Eigentlich wollte sie sich erst im kommenden Jahr zur Ruhe setzen und einen Nachfolger finden. Doch der Zufall brachte sie mit Ruff zusammen. Die Jüngere übernahm das Geschäft, Zschoche wurde ihre Angestellte. In Waldheim geht derzeit das Gerücht um, sie wolle nun das Heft selbst wieder in die Hand nehmen. „Das ist nicht so. Ich habe nur noch zehn Monate bis zur Rente“, sagte Karin Zschoche dem DA.

Wie es für sie weitergeht, wisse sie noch nicht. „Es gibt wohl Händler in der Innenstadt, die die Postagentur übernehmen wollen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren seitens der Post. Ideal wäre natürlich, wenn ich in dem Unternehmen mit anfangen könnte“, sagte sie.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bedauert die Geschäftsaufgabe. „Mir ist bekannt, dass es Interessenten gibt. Es ist wichtig, dass wir im Zentrum weiterhin eine Postagentur haben. Ich denke, auch die Post ist an einer zügigen Lösung interessiert, schließlich steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür.“

Wer ein Päckchen abholen oder aufgeben möchte, kann dies derzeit nur in der Agentur im Autohaus Mäke am Mendener Weg 1 tun. Diese ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. (DA/sol)

