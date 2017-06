Postaer Mini-Bücherei geht an den Start Interessierte können Literatur aus einem Schrank nehmen. Allerdings unter einer Bedingung.

Posta feiert Geburtstag, einen runden, und das wird ordentlich gefeiert: Vor 600 Jahren wurde der Pirnaer Ortsteil erstmals urkundlich erwähnt. Aus diesem Anlass haben die „Initiative für Post, den Mockethaler Grund und die Postaer Straße“ sowie der Verein „Pirnaer Weinfreunde“ eine Art Festwoche organisiert. Zum Auftakt wird der „Öffentliche Bücherschrank“ vor dem Grundstück Niederposta 4 am 3. Juni in Betrieb gehen. Die Mini-Bücherei, schon seit Langem geplant, öffnet ihre Ausleihe 11 Uhr. Die Initiatoren haben dafür einen alten Schrank hergerichtet, das Buchgeschäft funktioniert wie folgt: Wer mag, kann sich gern aus dem Schrank ein Buch mitnehmen – sollte aber auch seinerseits eines da lassen, damit stets genug Futter in der Lesetauschbörse steht. Am 3. Juni, ab 20 Uhr, gibt es im Grundstück Oberposta 28 Geschichten unterm Apfelbaum zu hören, zudem ist von 10 bis 18 Uhr die „Galerie zeitlos“ in Niederposta 6 geöffnet. Ebenso erwartet die Besucher vom 3. bis 5. sowie am 11. Juni eine Freiluft-Fotoausstellung in Niederposta zur Geschichte des Ortsteils. Ein gemütliches Pfingst-Grillen startet am 5. Juni, 11 Uhr, im Biergarten des Hotels „Elbparadies“, am 11. Juni schließen sich Tag der offenen Gartenpforte sowie das Weinblütenfest auf den Elbwiesen vor dem Grundstück Postaer Straße 7 an. (SZ/mö)

