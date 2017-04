Postaer Hafen ist schlammfrei Die Hauptarbeiten am Pirnaer Hafenbecken sind beendet. Bis wieder Boote am Schwimmsteg anlegen können, dauert es noch.

Mithilfe eines Schwimmbaggers wurde in den vergangenen Monaten der Schlamm aus dem Postaer Hafen geschlürft. © Kristin Richter

Der Postaer Hafen an der Elbe in Pirna ist wieder weitgehend schlammfrei. Damit hat die beauftragte Spezialfirma aus den Niederlanden den Hauptteil der Hafensanierung erledigt. Nach Auskunft der Stadt hatten die Fachleute seit Dezember 2016 mithilfe eines Saugbaggers über 2 600 Kubikmeter Schlick aus dem Hafenbecken herausgeholt. Um die Sedimente anschließend zu entsorgen, bedienen sich die Spezialisten einer Technik, die außer ihnen nur wenige anbieten: Der Schlamm wird vom Bagger über eine Schlauchleitung in riesige Textilsäcke, sogenannten Geotubes, gepumpt. Der Vorteil: Der Schlamm bleibt in den Säcken, dass Wasser kann durch das Gewebe ablaufen – und das dauert noch ein Weilchen. Der aus dem Hafen geschlürfte Schlick muss jetzt solange entwässern, bis er eine halbwegs feste Konsistenz besitzt, erst dann kann er auf einer Spezialdeponie entsorgt werden. So lange ist auch der große Parkplatz neben dem Hafen belegt. Autos können dort erst wieder abgestellt werden, wenn die Säcke abtransportiert wurden. Ersatzparkplätze gibt es bis dahin an der Slipanlage des SV Fortschritt Pirna, der den Hafen betreut. Bis Boote im Hafen anlegen können, dauert es aber noch etwas. Der Schwimmsteg wird im Mai geliefert, das Ufer wird in den Sommermonaten befestigt. Die neue Slipanlage wird derzeit ausgeschrieben.

Die Arbeiten am Hafen waren nötig, weil das Hochwasser 2013 vor allem den vorderen Teil mit den Liegeplätzen völlig verschlammt hatte. Rund 458 000 Euro kostet es, die Flutschäden zu beseitigen. Das Vorhaben wird vollständig von Bund und Land gefördert.

