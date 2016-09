Post von der Jugendfeuerwehr Jeden zweiten Freitag treffen sich die Mitglieder der Jugendwehr. Sie wollen, noch mehr Kinder und Jugendliche für ihr Hobby interessieren.

Der Zschaitzer Jugendwehrleiter Mike Novak und seine Stellvertreterin Anna-Liesa Novak mit den Geburtstagskarten. Diese wurden aus dem Budget von „Jugend bewegt Kommune“ finanziert. © Dietmar Thomas

Zwei Mädchen und vier Jungs gehören zur Jugendfeuerwehr von Zschaitz. Jugendwehrleiter Mike Novak und seine Stellvertreterin Anna-Liesa Novak (20) wagten im Februar dieses Jahres einen Neustart. Sie luden zu zwei Schnupperstunden ein und begeisterten so sechs Kinder für die Jugendwehr. Den ersten Dienst absolvierten sie am 26. Februar. Nun treffen sie sich aller zwei Wochen zur theoretischen und praktischen Ausbildung. Dabei stehe vor allem der Spaß im Vordergrund, so Anna-Liesa Novak.

Sowohl die Kinder als auch der Jugendwart und seine Stellvertreterin würden sich freuen, wenn noch mehr Kinder und Jugendliche ab acht Jahren Interesse an der Jugendwehr hätten. Deshalb baten sie bei der Gemeinde um finanzielle Unterstützung für die Werbung. Die gibt es aus dem Budget von „Jugend bewegt Kommune“. Für das Projekt hatte sich die Gemeinde Zschaitz-Ottewig zum zweiten Mal beworben und den Zuschlag bekommen. „Wir haben lange überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, das Interesse bei den Kindern für die Jugendwehr zu wecken. Ein Plakat oder ein Webebanner fanden wir zu unpersönlich“, sagte Anna-Liesa Novak. Deshalb sei die Entscheidung für Geburtstagskarten gefallen. Die soll jeder Schüler ab acht Jahren im Hort überreicht bekommen. „Wir freuen uns immer, wenn wir die Arbeit eines Vereins unterstützen können, vor allem, wenn es um Kinder geht“, so die Mitarbeiter der Kita „Waldspatzen“. Die Glückwünsche sind mit einer Einladung zum Dienst der Jugendwehr verbunden. „Ideal wäre es, wenn wir auch ein paar ältere Kinder oder Jugendliche gewinnen können“, sagte Anna-Liesa Novak. Mit 16 beziehungsweise 17 Jahren gehen die Jugendlichen mit Genehmigung der Eltern in den aktiven Dienst der Feuerwehr. Die ersten Karten werden im Oktober überreicht.

So war es auch bei der Oberfeuerwehrfrau. Ihr Vater Mike Novak baute 2008 gemeinsam mit dem heutigen Ortswehrleiter von Ottewig Christian Saupe schon einmal die Jugendwehr auf. Damals war Anna-Liesa zwölf Jahre. „Mein Vati hat das Interesse bei mir für die Feuerwehr geweckt. Ich war neugierig und fand es interessant“, so Anna-Liesa Novak. Sie ist geblieben und verstärkt jetzt die Zschaitzer Wehr. „Die Feuerwehr ist Teil meines Lebens geworden. Ohne würde es nicht gehen“, sagte Anna-Liesa Novak. Gern würde die Oberfeuerwehrfrau die Ausbildung zum Jugendwart absolvieren, doch die Lehrgänge sind sehr begehrt. „Ich arbeite gern mit Kindern und will meine Erfahrungen weitergeben“, so die 20-Jährige.

zur Startseite