Post rollt fast lautlos über die Dörfer Briefe und Pakete werden jetzt mit den ersten Elektrotransportern befördert. Den Zustellern gefällt’s.

Postzusteller Sven Scheibe ist jetzt mit dem Streetscooter unterwegs, hier im brandenburgischen Hirschfeld. © Manfred Feller

Sven Scheibe aus Elsterwerda gehört zu den ersten Zustellern der Deutschen Post im Landkreis Elbe-Elster, die Pakete und Briefe mit einem Elektroauto ausfahren. Fast lautlos stellt der 36-Jährige die Post zu. Nur das dezente Abrollgeräusch der Reifen auf dem Asphalt dringt ins Ohr. „Man hört Sie ja gar nicht mehr“, bekommt der Mann immer wieder gesagt.

Die Deutsche Post DHL hat angekündigt, Zehntausende ihrer herkömmlichen gelben Dieseltransporter in Deutschland und darüber hinaus durch umweltfreundlichere Gefährte ersetzen zu wollen. Unter den 32 Fahrzeugen am Zustellstützpunkt Elsterwerda sind es bereits zehn. Weitere Elektroautos sind zudem bereits um Schwarzheide, Neupetershain, Cottbus und Burg im Spreewald unterwegs, zählt Post-Sprecherin Tina Birke auf.

„Mit mehr als 50 Kilometern habe ich die weiteste Strecke im Zustellbezirk“, so Sven Scheibe. Damit fährt er den Streetscooter, wie die posteigene Entwicklung heißt, nicht an seine Kapazitätsgrenze. Die Reichweite der kleinen und der größeren Version mit 710 beziehungsweise 1 000 Kilogramm Zuladung betrage bis zu 80 Kilometer. Am Ende des Arbeitstages bleibe den Elektro-Zustellern damit genügend Energiereserve. „Auch im Winter“, verweist Pressesprecherin Tina Birke auf Praxiserfahrungen des 2014 erstmals eingesetzten Transporters. Das Aufladen der Batterien dauert bis zu sieben, bei der größeren Version mit 45 Kilowatt elektrischer Motorleistung bis zu zehn Stunden. Dafür wird die zustellfreie Nacht genutzt.

Von Elsterwerda aus werden täglich bis zu 1 000 Pakete und 4 000 Briefe in das Umland mit den Ämtern Plessa und Röderland sowie der Gemeinde Röderland zugestellt. Bei bis zu 300 Ein- und Ausstiegen je Zustellschicht wurde deshalb zwar auf die Klimaanlage, nicht aber auf die Heizung verzichtet. Die Umstellung vom Hand geschalteten Diesel auf den schaltungsfreien Stromer war problemlos, sagt Sven Scheibe.

– Nach Angaben des Postunternehmens haben die Mitarbeiter aber auch in der Entwicklungsphase des Elektrotransporters mitgewirkt. Die Eigenentwicklung der Posttochter Streetscooter GmbH in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Aachen lief Anfang 2014 in Vorserie vom Band. Heute rollen bereits 3 800 Streetscooter für das Logistikunternehmen auf den Straßen. Mit dem zweiten Werk in Düren soll die jährliche Produktionskapazität alsbald auf 20 000 Fahrzeuge anwachsen. Nach und nach werden so auch die postgelben Dieseltransporter in Elbe-Elster durch die Elektroautos ersetzt.

Doch damit nicht genug. Um die Fahrzeuge auch für andere Branchen interessant zu machen, wird an der Reichweite der je nach Leistung bis zu 80 oder 120 Kilometer pro Stunde schnellen Gefährte gearbeitet. Bis zu 200 Kilometer Reichweite sollen bald möglich sein. Gespräche oder bereits Geschäftsbeziehungen gebe es inzwischen mit Energieversorgern, Entsorgungsunternehmen, Kommunen und Flughafenbetreibern. Mit Bäckereiunternehmen sei zudem inzwischen ein 3,5-Tonner entwickelt worden. – Und es geht noch weiter. In den nächsten zwei Jahren will die Deutsche Post nach eigenen Angaben ein paar Hundert Streetscooter-Fahrzeuge in der längeren 5,78-Meter-Version mit einem Brennstoffzellenantrieb testen. 500 Kilometer Reichweite werden angestrebt. (LR)

