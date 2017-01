Post öffnet Paketshop Kunden können dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen an den Paketshop senden lassen.

Die Deutsche Post DHL erhöht die Zahl ihrer Annahmestellen für den privaten Paketversand in Deutschland. Im Zuge dessen können Kunden ab 10. Januar den zusätzlichen Service des neuen DHL Paketshops im Einzelhandelsgeschäft „Raum und Tafelschmuck“, Schloßstraße 6, in Hirschstein, nutzen. In dem neuen Paketshop können die Kunden bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarken kaufen. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an den Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt die Deutsche Post bei den neuen Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels. Insgesamt betreibt die Post 28000 stationäre Annahmestellen für Paketsendungen in Deutschland. Damit sei für jeden zweiten Einwohner eine Annahmestelle innerhalb von 500 Metern erreichbar. (SZ)

